Dupa suspiciunile de coronavirus din Guvern, aceeasi situatie a aparut si in Parlament.

Angajatii Comisiei pentru Invatamant au fost trimisi acasa, dupa ce, sotul unei senatoare din respectiva comisie, s-a aflat ca lucreaza la OSIM, aceeasi institutie la care este angajata si a doua persoana testata pozitiv cu coronavirus in Capitala, femeia in varsta de 42 de ani.

"Vineri a fost depistata pozitiv la Coronavirus o angajata de la OSIM, unde lucreaza sotul unei doamne angajate la Comisia pentru Invatamant din Senat. Preventiv, toti angajatii Comisiei au fost trimisi acasa pana la noi directive. In acest context, exista posibilitatea sa nu putem tine sedinta de saptamana aceasta. Va multumesc pentru intelegere", se arata in mesajul intern trimis de Liviu Pop, potrivit stiripesurse.ro.

Virgil Popescu, ministrul Economiei, a declarat ca ar exista, in cadrul OSIM, o angajata care s-a inors recent din Roma si care este suspctata de coronavirus: "In cadrul Ministerului Economiei nu exista nicio suspiciune de coronavirus. Din cate am inteles ar exista o persoana care lucreaza la contabilitate la OSIM, dar este alta institutie, care ar avea o suspiciune. Nu stiu sa se fi confirmat inca".