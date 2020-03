Ministrul Educatiei, Monica Anisie, face un apel la calm pentru parinti si cadrele didactice, declarand ca nu exista un motiv pentru inchiderea scolilor.

Ministrul Educatiei a declarat ca patru elevi au fost testati pozitiv cu coronavirus, doi dintre acestia fiind vindecati si trimisi acasa. Aceasta ii roaga pe parinti si profesori sa nu intre in panica, deoarece "nu exista motivul inchiderii scolilor".

"Parintii sunt indreptatiti sa puna intrebari. Insa, trebuie sa nu intram in panica, pentru ca la momentul acesta, nu exista decat patru cazuri confirmate, patru cazuri de elevi care au fost diagnosticati cu coronavirus. Doi dintre ei deja s-au vindecat, au fost trimisi de la spital acasa. Am luat masura inchiderii unitatii de invatamant in care acestia isi desfasurau cursurile. Deci, la momentul acesta, fac un apel la calm pentru parinti si cadrele didactice pentru ca nu exista motivul inchiderii scolilor", a declarat Monica Anisie.

Anisie a luat masuri de preventie pentru unitatile de invatamant

"In aceasta dimineata (luni dimineata- nr.r) am o videoconferinta cu inspectorii scolari generali tocmai pentru a discuta problemele din teritoriu si a ma asigura ca in fiecare unitate de invatamant exista sapun, dezinfectant, adica masurile de preventie sa fie luate, pentru ca pana la urma, chiar daca inchidem astazi scolile, copiii tot vor circula prin oras, deci, nu pot sta inchisi in casa. Noi, ca sistem de educatie, trebuie sa ii educam si in spiritul preventiei, sa ii asiguram pe parinti ca le spunem copiilor cum anume trebuie sa se fereasca de o astfel de situatie in care s-ar putea imbolnavi", a mai spus ministrul Educatiei, Monica Anisie, potrivit Mediafax.

Aisie a facut aceasta declaratie in contextul in care, luni, Consiliul Elevilor, a cerut Ministerului Educatie sa suspende cursurile timp de doua saptamani, pentru a preveni aparitia altor cazuri de infectare cu coronavirus.