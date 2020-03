Scolile din Bucuresti ar putea fi inchise din cauza coronavirusului, iar Gabriela Firea si primarii de sector militeaza pentru asta.

Gabriela Firea a sustinut in dimineata zilei de luni o conferinta de presa in care a cerut, in numele sau si al primarilor de sector, inchiderea scolilor din Bucuresti.

Primarul Capitalei spune ca nu trebuie sa ne panicam, dar ca trebuie sa actionam cat mai rapid, pentru a limita o eventuala raspandire a virusului, conform stiripesurse.ro.

Decizia de inchidere a scolilor este in mainile celor de la Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.

”Putem sa fim responsabili si intelepti si sa inchidem scolile si gradinitele. O spun atat ca primar, cat si ca parinte si va spun de ce. Domnul care a venit din Italia nu a intrat imediat in izolare. S-a mai intalnit cu alte persoane. Va dati seama ce inseamna o adevarata ancheta epidemiologica. Va dati seama ca in momentul in care un singur copil are test pozitiv se va declansa o adevarata groaza. Rapiditatea cu care se poate raspandi un virus este imensa”, a declarat Gabriela Firea, vorbind despre contextul in care se poate raspandi rapid virusul de catre cei care sunt purtatori, dar nu iau masuri de izolare.

Aceasta reitereaza ideea legata de inchiderea scolilor si spune ca nu se teme sa fie criticata. Firea vorbeste totodata si despre inactiunea autoritatilor care se tem de vociferari din partea publicului: ”Nu se poate face preventie cu rezultate bune decat luand masuri care pot fi contestate, dar aici nu mai e vorba de politica, nici de fotbal. E vorba despre viata oamenilor. Am vazut autoritati care se tem sa ia masuri pentru ca se tem sa fie criticate. Eu imi asum sa fiu criticata. Pe raza municipiului Bucuresti scolile si gradinitele trebuie inchise. Noi nu putem impune, dar putem transmite aceasta rugaminte, sa facem aceasta propunere. Aceasta este propunerea noastra. O spunem clar si raspicat si nu ne e teama de nico critica”

De asemenea, Gabriela Firea ii indeamna pe parinti sa nu mai mearga cu copiii in mall sau in parcuri in perioada urmatoare.