Lucian Bode, Ministru al Transporturilor, a anuntat in timpul conferintei de duminica seara ce masuri vor fi luate de Metrorex pentru diminuarea riscurilor.

Cea mai importanta masura care se ia in cadrul metroului bucurestsean este dezinfectia o data la 12 ore.

Conform Ministrului Transporturilor, la miezul noptii, are loc o dezinfectie a fiecarui tren. Manerele, scaunele, barele si butoanele de deschidere a usilor sunt dezinfectate.

„Cautam sa luam masuri si la iesirile din statia de metrou. Dar la 00.00 noaptea realizam dezinfectia cu mijloace speciale, tot ce inseamna manere, scaune, din 12 in 12 ore, dar ne gandim si la alte masuri de fluidizare la metrou. Sunt peste 600.000 de oameni care circula cu metroul”, a declarat Bode, citat de hotnews.ro.

Acesta cauta sa gasesca masuri de prevenire si in ceea ce priveste accesurile la metrou. De asemenea, Bode mai arata ca metroul functioneaza la capacitate maxima, cu 63 de trenuri. Exista si cateva trenuri in rezerva ce pot inlocui trenuri in caz de asteptare. Mai mult, acesta spune ca timpii de asteptare in statii sunt redusi la un minimum posibil, de 2 minute pe magistrala 2 si de 3-4 minute pe magistralele 1 si 3.

Directorul Metrorex, sfat catre companii

In cadrul unei interventii pentru Digi 24, directorul Metrorex, Mariana Miclaus, spune ca firmele ar trebui sa "regandeasca putin" programul pe care il au angajatii, pentru a diminua aglomeratia la orele de varf.

Acesta mai spune ca Metrorex afiseaza mesaje cu privire la virus in statiile de metrou si in trenuri, dar si ca masurile de dezinfectie au fost identificate. Cu toate acestea, directorul metroului spune ca nu poate fi restrictionat accesul calatorilor.

"Pentru fluxurile de calatori, noi circulam cu intreaga flota si ma gandesc ca impreuna cu colegii mei vom dispune masuri suplimentare. Cred ca si companiile ar trebui sa-si regandeasca putin programul astfel incat gradul de aglomeratie sa poata fi diminuat. Noi, in general, zilnic circulam cu capacitatea noastra maxima de trenuri", a declarat directorul Metrorex.