Incepand cu ora 12, in cursul zilei de luni, toate zborurile intre Italia si Romania au fost suspendate in contextul coronavirusului.

In carul unei conferinte de presa ce a avut loc duminica noapte, Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca zborurile intre Romania si Italia sunt suspendate incepand cu data de 9 martie, ora 12, si pana la data de 23 martie. Toate aeroporturile din Romania se supun acestei restrictii.

De asemenea, Lucian Bode, Ministrul Transporturilor, declara ca daca cursele au fost anulate cu mai putin de sapte zile inainte de data zborului, pasagerii vor fi despagubiti.

In cazul romanilor ce vin din China, Italia sau Coreea de Sud si intra in tara printr-un punct de frontiera terestru, acestia vor fi plasati imediat in carantina pe raza judetului prin care au intrat in teritoriu. Cei ce vin din aceste tari pot intra in Romania doar daca sunt trimisi direct in carantina. Strainii care vin cu escala din tarile vizate anterior nu vor avea dreptul sa se imbarce in cursele spre Romania.

Romanii care refuza sau declara in fals ruta de deplasare trebuie sa stie ca aceasta este o infractiune, care se pedepseste conform articolului 326 din Codul Penal, cu privire la falsul in declaratii.

Operatorii aerieni sunt obligati sa ii notifice pe pasageri ca vor fi obligati sa intre in carantina cand ajung in Romania, dar si ca isi vor asuma pe proprie raspundere responabilitatea, semnand un document in acest sens, conform hotnews.ro.