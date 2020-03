DIICOT, alaturi de Politia Capitalei si de structurile din teritoriu, au descins la nu mai putin de 73 de adrese din Bucuresti, dar si din Arges, Ilfov, Prahova, Teleorman si Ialomita. Perchezitiile vizeaza o structura de hoti din camioane aflate in mers, iar prejudiciul cauzat de acestia se ridica la cateva milioane de euro.

Alaturi de anchetatorii romani partiicpa la descinderi si reprezentati Europlo, dar si anchetatori din Franta si din Olanda. Peste 700 de politisti si jandarmi iau parte la acest eveniment.

Procurorii DIICOT au mentionat ca 18 dintre perchezitiile de luni dimineata au loc in baza unui ordin european de ancheta cu Franta. Acesta priveste activitatea unor grupuri infractionale ce s-au specializat in furtul din camioane aflate in mers, conform stiripesurse.ro.

Cifra exacta a prejudiciului va fi stabilita la finalul cercetarilor.