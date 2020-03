Avand in fata noastra influenceri, YouTouberi si multe fetite de 13-14 ani, care pot sa pacaleasca foarte usor pe oricine ca au cel putin 20, este normal sa te simti cateodata ca si cum esti singura persoana care nu stie sa se machieze ca un profesionist. Cu putin exercitiu si cateva trucuri, absolut oricine, (da, chiar si tu), se poate machia foarte bine.



De cand ma stiu am fost pasionata de make-up, chiar de la prima paleta de farduri pe care am vazut-o la mama. Atatea culori, pensule, creioane si atatea optiuni in felul in care le puteam folosi! Insa, ce nu stiam atunci, era ca ceea ce pui pe fata nu trebuie sa se vada ca un strat gros, cu care sa acoperi absolut tot. Mi-as fi dorit ca atunci sa fi stiut ca mai putin inseamna mai mult si ca machiajul a fost creat pentru a-ti scoate in evidenta frumusetea, nu pentru a o acoperi.



Invatand pe parcurs din greseli, urmarind diversi make-up artisti si exersand foarte mult diverse tehnici, am descoperit cateva trucuri in materie de machiaj, care cu siguranta te vor ajuta sa ai un look impecabil, pentru care vei primi multe complimente.



Incepe cu o baza curata si bine hidratata

Indiferent daca ai tenul normal, gras, sau mixt, trebuie intotdeauna curatat cu o apa micelara inainte de a incepe sa te machiezi. O baza curata, fara impuritati, va ajuta machiajul sa se aseze mult mai bine pe ten, fara a provoca eruptii nedorite din cauza bacteriilor "sufocate" de stratul de machiaj.

De asemenea, hidratarea fetei este si ea extrem de importanta. Alege o crema potrivita tipului tau de ten si aplic-o in loc de baza de machiaj. Eu, spre exemplu, am un ten gras. Cu toate astea, prefer o crema hidratanta (nu uleioasa) si cat mai naturala. Pentru produsele de ingrijire a tenului recomand sa nu folosesti produse ce contin alcool, sau parfum. Aceste doua ingrediente, pe langa ca usuca tenul, pot provoca eruptii pe fata, sau iritatii, in cazul unui ten sensibil. Cu cat tenul este mai bine ingrijit si mai hidratat, cu atat mai mult timp va ramane ferm, tanar si fara riduri.

Aplica un fond de ten cu o acoperire medie

Indiferent daca ai un ten care necesita sau nu mai multa acoperire, pentru machajul zilnic nu este recomandat un fond de ten cu acoperire mare. De ce? Pentru ca acesta incarca foarte mult tenul, nu va arata niciodata natural pe fata, iar porii tai vor fi blocati dupa o folosire indelungata a acestuia si ajungem din nou la discutia despre eruptiile pe fata.

In cazul in care alegi sa folosesti un buretel pentru aplicarea fondului de ten, NU UITA sa il umezesti inainte. Facand acest lucru, buretelul nu va mai absorbi la fel de mult produs, iar aplicarea se va face mult mai usor, lasand un aspect natural.

Dupa parerea mea, daca ai un ten fara probleme, poti sari foarte usor peste fondul de ten. In acest caz, o sa va dezvalui o descoperire recenta: pudra translucida in loc de fond de ten! Da, chiar functioneaza. De ce pudra? Pentru ca daca vei dori sa aplici un blush, un bronzer, fard, sau orice produs uscat, acestea nu se vor intinde uniform pe fata, lasand mici pete mai inchise din loc in loc. In plus, daca folosesti o pudra translucida intr-o nuanta apropiata de cea a tenului tau, vei observa ca ofera o acoperire mica, dar care face diferenta.

Fond de ten mat sau hidratant?

Avand un ten gras, de multe ori am fost sfatuita sa folosesc un fond de ten mat. De fiecare data cand o faceam (si crede-ma ca am incercat diverse brand-uri), tenul meu arata mult mai incarcat, cu un efect de "masca". In concluzie, fond de ten hidratant. Nu va ganditi ca prin hidratant ma refer la cele care raman uleioase pe fata si par sa nu se usuce niciodata, ci la cele cremoase, care intra in piele dupa ce le aplici.

Aveti incredere in pudra translucida

Inca un secret: niciun fond de ten nu va rezista pe fata fara o fixare buna cu pudra! Indiferent daca pe sticluta fondului de ten scrie ca rezista 24h, 48h, nenumarate ore, NU va rezista fara pudra. In zonele in care se creaza riduri de expresie, fondul de ten are tendinta sa se stranga, ceea ce nu este deloc estetic, iar aici intra in schema pudra translucida. Aplicata cu un buretel, aceasta va reusi sa fixeze perfect fondul de ten, lasandu-ti fata sa arate ca dupa o lunga sedinta de editare a pozelor.

Cand stii ca este indeajuns de multa pudra pe fata? Atunci cand iti atingi fata, cu dosul palmei, iar ea este uscata. Daca sunt zone in care tenul pare mai "lipicios", inseamna ca nu a fost fixat cum trebuie, si mai are nevoie de putina pudra.

Spray-ul fixator

Nu am crezut in el la inceput dar dupa ce l-am testat, am realizat ca este un pas indispensabil atunci cand realizez un machiaj. Fie ca alegi sa il aplici imediat dupa fond de ten si pudra, sau la finalul machiajului, acesta va face minuni. Probabil te intrebi cum. Raspunsul este simplu: in contact cu toate produsele "uscate" de pe fata (ex.: pudra, blush, bronzer etc.), acesta va reusi sa le faca sa se imbine, astfel incat tenul tau va parea natural, cu fara prea multe produse aplicate si va straluci intr-un mod sanatos.

Blush-ul si bronzer-ul

Chiar daca acum poate nu le folosesti, acestea readuc la fata umbrele ce se formeaza natural pe tenul tau. Nu recomand un contouring pentru un machiaj de zi, ci un bronzer cam cu 2-3 nuante mai inchis decat culoarea tenului tau. Conturarea se face astfel: incepand de sus, de la linia parului, pana in zona imediata de sub osul pomtilor, iar daca simti nevoia, si in zona de sub maxilar si barbie. Da-ti timp atunci cand faci blending-ul, pentru a nu ramane cu dungi sau pete nedorite!

In ceea ce priveste blush-ul, am doua recomandari. Prima este pentru tenul fara probleme, pe care putem aplica un blush usor stralucitor, care va da senzatia de naturalete si "glow from within". Cea de-a doua recomandare vizeaza tenul matur si pe cel cu probleme, pentru care recomand folosirea unui blush mat. Tot ce straluceste atrage atentia asupra acelei zone si cu siguranta nu vrem sa atragem atentia asupra unor pori dilatati, riduri, sau cosuri.

Machiajul ochilor

Cat mai natural! Daca vrei sa atragi atentia intr-un mod placut atunci cand mergi la munca, la scoala, sau in oras, pe timp de zi, mai putin=mai mult. Nu poti da gres niciodata cu nuantele neutre, asa ca un bej, sau maro pot arata mai bine decat orice alt machiaj complex.

Daca totusi vrei sa atragi atentia intr-un mod seducator cu machiajul ochilor, nu ezita sa pui o nuanta deschisa (stralucitoare sau metalizata) in coltul intern al ochilor. Acest truc nu numai ca iti va da o stralucire ochilor, dar machiajul va parea mult mai complex decat este.

Bonus: Daca vrei ca o culoare metalizata sa se vada mult mai bine, incearca sa umezesti pensula, inainte de aplica acea culoare, folosind spray-ul fixator, sau chiar si putina apa.

Buzele

Daca esti o fana inraita (ca si mine) a rujurilor mate, le poti folosi cu incredere, avand in vedere ca rezista un timp indelungat pe buze, fara sa se transfere. Ca sa iti fie mai usor sa faci conturul buzelor, aplica mai intai un creion de buze ca si contur.

ATENTIE! Creionul trebuie sa fie mai inchis cu MAXIM 2-3 nuante fata de rujul folosit.

In cazul in care iti place sa folosesti un gloss, poti folosi unul nude, iar look-ul tau final va arata fantastic!