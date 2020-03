Dupa ce regiunea Lombardia a fost izolata, oamenii au inceput deja sa isi faca griji si sa se teama din cauza coronavirusului.

O romanca stabilita in Arese, de langa Milano, a declarat pentru mediafax.ro ca se teme ca nu va mai avea cu ce sa se intoarca acasa. Asta deoarece femeia se afla in prezent in zona Como, din provincia Lombardia, care a fost introdusa in carantina.

Femeia spune ca situatia este destul de dificila in Lombardia, deoarece oamenii au inceput sa se panicheze din cauza temerilor de carantina: „Situatia e dramatica in Lombardia, toate trenurile au fost luate cu asalt de catre persoanele care au hotarat ca se vor intoarce in locurile de origine, de frica ca vor sta inchisi in casa si ca nu vor avea acces sa se duca la munca.”

Aceasta mai spune ca oamenii s-au inghesuit sa prinda trenurile de noapte, de teama sa nu ramana blocati: ”Au hotarat toti sa ia trenul azi -noapte si sa se intoarca in zone de origine. Din pacate, noi ne aflam intr-o situatie fara precedent pentru ca nu stim nici macar ce se intampla. Primarii din localitatea unde noi locuim, care se afla tot in provincia Lombardia, ne sfatuiesc sa mergem cat mai repede acasa pentru ca vor fi puse filtre intre orase, Politia nu va lasa pe nimeni sa intre si sa iasa fara un motiv bine justificat."

Femeia a mai spus ca oamenii sunt indrumati sa nu mearga la spitale, pentru ca urgentele vor fi gestionate doar de catre ambulante.

Citeste si: VIDEO Ponta, masuri extreme impotriva coronavirus: amanarea...

Tot nordul Italiei a intrat in carantina, dupa anuntul facut de Giuseppe Conte, premierul italian, sambata noaptea. Astfel, in regiunea Lombardia sunt acum cel putin 16 milioane de oameni blocati.