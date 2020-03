Unii dintre cei mai noi adidasi lansati de catre Puma seamara izbitor cu liderul nazist, Adolf Hitler.

O noua pereche de adidasi lansata recent de catre Puma a reusit sa devina tintra controverselor pe internet, dupa ce oamenii au remarcat ca designul incaltarilor aminteste de Adolf Hitler.

Partea din fata a adidasilor, dar si limba, compun un contur negru ce aduce aminte de parul si de mustata lui Hitler.

Desigur, este vorba doar de o coincidenta, dar adidasii au devenit virali pe internet. Unii simt ca si numele adidasilor, Storm Adrenaline, face o vaga trimitere catre regimul nazist, mai exact catre aripa paramilitara Sturmabteilung.

Un cumparator spune ca aceasta comparatie, care provine din Rusia, a fost una foarte socanta, iar ca ulterior si-a si vandut adidasii.

”Nu am bagat de seama deloc, desi m-am incaltat de doua ori cu adidasii, nu am realizat asemanarea. Am scapat de ei deja, i-am vandut”, a spus acesta.

Un cumparator brazilian spune ca aceasta comparatie nu e una care sa faca cinste brandului Puma, adaugand ca ar dori ca firma sa vorbeasca despre aceasta situatie.

Un altul a glumit si a spus ca ar putea foarte bine vorba sa fie despre o incercare de a face valva in jurul brandului, de unde si aparitia acestor adidasi, care seamana cu Hitler, arata dailymail.co.uk.