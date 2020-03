In contextul temerilor legate de coronavirus, Raed Arafat face o serie de precizari cu privire la gestionarea situatiei in urmatoarele saptamani.

Cea mai importanta declaratie facuta de secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, este legata de evenimentele de tipul adunarilor publice.

Astfel, activitatile unde se aduna mai mult de 1.000 de persoane sunt interzise in Romania, cel putin pana la finalul lunii martie. In cazul evenimentelor, ce implica mai putin de 1.000 de persoane, vor fi luate decizii punctual, de catre autoritatile locale. Unele dintre evenimentele afectate de aceasta regula sunt meciurile de fotbal, care se vor juca fara spectatori.

Noile restrictii intra in vigoare imediat, incepand cu 8 martie, si vor fi active pana la 31 martie, cand se va decide daca este nevoie de o prelungire ulterioara.

In plus, orice scoala in care este inregistrat un caz de coronavirus va suspenda cursurile pentru o perioada de doua saptamani.

Si studentii de la Medicina au restrictii. Acestia nu vor face stagii practice in spitale pana la data de 31 martie.

Conform secretarului de stat Raed Arafat, toate aceste masuri sunt preventive si au ca scop impedicarea raspandirii Covid-19.

In plus, oamenii nu vor putea primi, la cerere, certificate medicale care atesta acestia nu au coronavirus.