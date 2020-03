Un iranian a fost prins de politisti in flagrant, avand asupra jumatate de kilogram de heroina, pe care incerca sa o vanda pe o strada din Bucuresti.

Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca, in cursul zilei de miercuri, 4 martie, un iranian in varsta de 62 de ani a fost prins in flagrant delict.

Acesta incerca sa vanda pe o strada din bucuresti 500 de grame de heroina, contra sumei de 11.000 de euro.

Politistii l-au retinut pe individ, dar au facut si perchezitii la domiciliul acestuia. Acolo, autoritatile au descoperit alte 180 de grame de heroina, dar si cinci telefoane, 200 de euro si 600 de lei, conform stiripesurse.ro.

Iranianul a fost arestat preventiv in urma flagrantului si va sta dupa gratii in urmatoarele 30 de zile. Acesta va fi trimis in judecata pentru trafic de droguri de mare risc.

Actiunea autoritatilor a fost sprijinita de catre Directia Operatiuni Speciale, Briganda de Combatere a Criminalitatii Organizate si DIICOT.