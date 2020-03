Daniel Funeriu a postat pe Facebook un mesaj in care arata ce crede el despre femei, iar cuvintele sale au fost apreciate de comentatoare.

Fostul ministru al educatiei, Daniel Funeriu, a transmis doamenlor si domnisoarelor un mesaj cu ocazia Zilei Femeii. Acesta spune ca ”de ziua voastra, doamnelor, ce cred eu despre femei, in doar 45 de secunde. Fara iepurasi, floricele si altele asemenea, dar cu sufletul si, mai ales, cu mintea!”

Mesajul video postat de Funeriu este un raspuns pe care acesta l-a dat in timpul unei conferinte, referitor la o intrebare primita din public: ”Ati fi putut avea aceeasi cariera daca ati fi fost o femeie?”

Iar raspunsul lui Daniel Funeriu la aceasta intrebare: ”Intotdeauna... mi-a fost usor sa ma gandesc ce as fi fost daca nu as fi fost asa de bun cum sunt... dar niciodata nu am putut raspunde intrebarii ”ce as fi fost daca as fi fost mai bun decat sunt?” si de aceea nu pot raspunde intrebarii ”ce as fi fost daca as fi fost o femeie?” Dar va pot spune asta: Cea mai potrivita persoana pentru jobul tau este o femeie.”

Mai multe persoane au reactionat pozitiv la mesajul postat de Funeriu:

Citeste si: Cele mai ciudate plangeri facute la Protectia Consumatorului de...