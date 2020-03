Birourile open space, desi au devenit o alternativa preferata de companii in ultima vreme, sunt mai daunatoare angajatilor care lucreaza in ele.

Poate ca lucrezi si tu intr-un astfel de birou si cu siguranta, la inceput ai fost atras de ideea de a fi aproape de colegi. E mult mai usor sa discuti cu ei decat daca ar avea fiecare propriul birou, nu trebuie sa te mai deplasezi cand poti doar sa te intorci cu scaunul.

Si totusi, dupa ceva timp, toate lucrurile pe care le-ai considerat a fi avantaje se transforma usor, usor, in mari dezavantaje care iti afecteaza productivitatea.

Doua universitati americane au studiat efectele birourilor open space asupra angajatilor si au descoperit ca acestea creeaza anxietate celor care lucreaza acolo. In plus, cei care lucreaza intr-un astfel de birou sunt cu 60% mai predispusi sa intre in concedii medicale.

Lucrul intr-un birou open space te face, cu timpul, mai putin productiv, fara ca uneori sa iti dai seama despre ce e vorba,

Cu siguranta, lucrand intr-un birou open space, la un moment dat a trebuit sa te izolezi fonic de restul biroului, punand o pereche de casti pe urechi. Exista si alternativa in care angajatii deranjati se retrag intr-un meeting room pentru a lucra la sarcini dificile, la care nu se pot concentra alaturi de restul angajatilor.

Din fericire, unele companii si-au dat seama ca incep sa existe efecte negative ale aceste birouri open space, asa ca au inceput sa ofere alternative. Astfel, in multe firme incep sa apara zone de relaxare si chiar spatii mai mari de desfasurare a activitatii. Psihologii sugereaza si crearea unui univers propriu, prin plante sau obiecte perzonalizate. Fireste, nu uita sa iei si pauze, ca sa te detasezi de tensiunea din birou, arata mediafax.ro.