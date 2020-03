Ce sarbatorim, de fapt, in data de 8 martie? Ziua Femeii sau Ziua Mamei? Iata raspunsul pe care il cautai.

Multa lume confunda Ziua Femeii cu Ziua Mamei si considera ca ambele se sarbatoresc in data de 8 martie. Cu toate acestea, sarbatoarea mamelor din intreaga tara are o data aparte, ce a fost stabilite prin lege, odata cu ziua in care sunt sarbatoriti tatii.

Au trecut mai bine de 11 ani de cand, in Romania, a fost adoptata o lege care reglemnteaza cele doua sarbatori care celebreaza parintii. Initiativa a venit de la Alianta Antidiscriminare a Tuturor Taticilor (TATA), sprijiniti de un grup de parlamentari, intre care si Ludovic Orban.

Astfel, Ziua Mamei se sarbatoreste, de fapt, in prima duminica din luna mai. Anul acesta, de exemplu, aceasta sarbatoare are loc pe data de 3 mai, in vreme ce astazi, pe 8 martie, sunt sarbatorite toate femeile.

Scurt istoric al Zilei Femeii

Ziua Femeii a fost sarbatorita pentru prima data in Statele Unite, in data de 28 febuarie 1909. Un an mai tarziu, si la Copenhaga incep astfel de celebrari, dar data de 8 martie este aleasa abia mai tarziu, in 1933.

In 1975, in Anul International al Femeii, ONU a sarbatorit pentru prima data si ziua internationala a doamenelor si domnisoarelor, in data de 8 martie.

Din 2016, in Romania au fost stabilite prin lege zilele femeilor si barbatilor. Astfel, domnii vor fi sarbatoriti pe 19 noiembrie.