Primul caz de coronavirus a fost inregistrat in Bucuresti, iar odata cu acesta, in Romania exista 12 cazuri de infectare cu Covid-19.

In dupa-amaiza zilei de sambata, a fost confirmat si primul caz de infectare cu coronavirus din Bucuresti, numarul de infectii ajungand acum la 12 pe intreg teritoriul tarii.

Persoana din Bucuresti este un barbat in varsta de 49 de ani. Acesta a calatorit in Italia si s-a intors in tara pe 27 februarie, venind dintr-o zona neafectata de carantina.

Barbatul a ajuns ieri seara la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" avand febra. Totusi, acesta avea simptome care nu erau specifice Covid-19. I-au fost luate probe, iar pentru ca acesta calatorise in Italia, au fost recoltate probe si pentru testul de coronavirus.

Barbatul a declarat ca a stat in tot acest timp la domiciliu dupa revenirea in tara, conform stiripesurse.ro.