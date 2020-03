Cu foarte putin timp inainte de 8 martie, politia a aplicat mai multe amenzi in Bucuresti si a confiscat zeci de mii de flori.

8 martie, ziua femeii, e un prilej numai bun de facut bani pentru vanzatorii de flori. Cu toate acestea, nu toti dintre ei fac bani cinstiti, iar tocmai asta a vrut sa verifice Politia Capitalei.

In cursul zilei de vineri, politistii au aplicat in sectorul 5 amenzi de 116.000 de lei, pe fondul comertului ilegal cu flori si plante ornamentale. Informatiile sunt transmise de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice, citata de stiripesurse.ro.

„Au fost verificate aspecte ce tin de importul si achizitiile intracomunitare, transportul, depozitarea si comercializarea florilor si plantelor ornamentale. In urma controlului au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale principale in valoare de 116.000 lei”, a transmis Directia Generala de Politie.

De asemenea, pe langa aceste opt amenzi, au mai fost aplicate alte patru amenzi complementare, iar prin acestea s-a dispus confiscarea a nu mai putin de 22.000 de flori.

Citeste si: Ronaldinho, arestat in Paraguay. Fotbalistul, saltat chiar din...

Din fericire, florile nu se duc in van: „Avand in vedere gradul ridicat de perisabilite a acestora, conform O. G. 14/2007 s-a dispus valorificarea lor imediata. Aceste controale vor continua si in perioada urmatoare”