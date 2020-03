Doctorul Mircea Beuran, acuzat intr-un dosar de coruptie, va ramane inca 30 de zile in arest la domiciliu.

Mircea Beuran ramane blocat la domiciliu pentru alte 30 de zile, dupa ce Tribunalul Bucuresti a prelungit masura arestului la domiciliu a medicului.

Decizia a fost luata sambata, in cadrul unei sedinte nepublice a Tribunalului Bucuresti. Aici, magistratii au analizat propunerea procurorilor DNA cu privire la prelungirea arestului la domiciului a lui Beuran. Acesta este cercetat de Directia Nationala Anticoruptie dupa ce ar fi luat 10.000 de euro spaga, in schimbul dirijarii unui post din spital pentru o persoana interesata, care a si facut denuntul.

Procurorii anticoruptie aratau in motivarea propunerii de arestare preventiva ca au dovezi care atesta ca Beuran ar avea tendinta sa comita noi fapte de coruptie. Tocmai de aceea, DNA a si cerut arestarea preventiva a medicului.

"Se va observa ca inculpatul este o persoana deosebit de influenta in domeniul medical si universitar si, drept urmare, isi poate exercita aceasta influenta asupra diferitelor persoane care au cunostinta despre savarsirea faptelor sau care sunt implicate in savarsirea acestora.

Masura arestarii preventive se impune si in vederea prevenirii savarsirii unei alte infractiuni de catre inculpat, date fiind functiile pe care le detine, persoana inculpatului fiind pretabila, astfel cum rezulta si din interceptari, la savarsirea unor noi fapte de coruptie", arata procurorii DNA.

De asemenea, in motivarea procurorilor se arata si ca fapta de "vanzare-cumparare" a unui post este deosebit de grava.

In plus, fapta de luare de mita a lui Beuran este "de natura a compromite prestigiul, autoritatea, credibilitatea sistemului medical si universitar, precum si corectitudinea, cinstea functionarilor care-si desfasoara activitatea in cadrul acestora, indeplinind functiile incredintate", conform anchetatorilor, citati de stiripesurse.ro.