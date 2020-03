DIICOT a publicat raportul anual de activitate pentru 2019 si a prezentat, printre altele, care este cea mai falsificata bancnota din Romania.

Raportul de activitate al DIICOT vorbeste, printre alte subiecte, si despre falsul de moneda, un fenomen pe care Directia il numeste ”o infractiune itineranta, transfrontaliera.”

Conform DIICOT, falsificatorii de bancnote au un interes in crestere fata de moneda nationala, in comparatie cu anii trecuti. A crescut numarul tipologiilor de fals, dar si cel al cantitatii de monede contrafacute.

DIICOT mai subliniaza si ca bancnotele contrafacute nu mai sunt usor de detectat in momentul plasarii, din cauza calitatii ridicate a acestora. De asemenea, exista si un context favorabil in momentul plasarii, deoarece primitorii nu verifica banii in momentul tranzactiei, nu sunt atenti si nu cunosc elementele de siguranta ale bancnotelor.

Banii falsi sunt plasati, de regula, in segmentul comercial, dar sunt descoperiti in alte locatii decat cele in care au fost plasati. Acestia ajung de obicei la banci si centre de procesare pana sa fie descoperiti.

Cea mai falsificata bancnota romaneasca, conform DIICOT; este cea de 100 de lei.

Falsificatori de euro si dolari

Moneda euro reprezinta, de asemenea, o preferinta in randul falsificatorilor. Cele mai falsificate bancnote sunt cele de 20, de 50 si de 100 de euro. DIICOT a descoperit in tara si un fals ”extrem de periculos”, al bancnotei de 500 de euro.

O parte din bancnotele euro false vin si din afara tarii, aduse aici de cetateni care nu cunosc natura acestora.

DIICOT vorbeste si despre dolarul american, bancnota cea mai preferata pentru plasari fiind cea de 100 de dolari. Cel mai des, sunt achizitionate bunuri sau servicii sexuale cu aceste monede.

Intregul raport de activitate al DIICOT pentru 2019 este aici.