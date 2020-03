Contestatia depusa de Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, va fi judecata, astazi, de Curtea de Apel Bucuresti.

UPDATE 15:48 Sorina Pintea a scapat de arestul preventiv si va fi pusa sub control judiciar.

Masura controlului judiciar este valabila pentru 60 de zile, potrivit avocatului fostului ministru al Sanatatii, Viorel Mocanu.

Argumentul Sorinei Pintea pentru cererea de punere in libertate a fost acela ca trebuie sa se interneze din cauza problemelor de sanatate.

Pintea a fost dusa in instanta, sedinta desfasurandu-se cu usile inchise, timp de doua ore. Viorel Mocanu a spus ca Sorina Pintea a negat acuzatiile, iar aceasta cere ca mai multe probe sa fie inlaturate de la dosar, sustinand ca au fost obtinute ilegal de catre anchetatori.

Citeste si: Fost baron al PSD Mehedinti, condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare

"In mod ferm, neaga acuzatia care ii este adusa. S-a solicitat inlaturarea mai multor mijloace de proba ca fiind obtinute in mod nelegal si chiar si acel flagrant (...). Apararea a solicitat revocarea masurii arestarii preventive, fara o alta masura, si in subsidiar luarea masurii controlului judiciar, care sa fie suficienta, pentru a putea ca doamna Pintea sa mearga sa se interneze direct in spital. Solicitarea domniei sale nu este de a se duce acasa, chiar daca o asteapta copiii, ci de a se interna, pentru a putea fi tratata de cadrele medicale, fara a avea frica ca vor avea repercusiuni daca ii vor face analizele in mod corect si fara sa fie tratata sub momentul tensiunii si presiunii (...) Nu a putut sa manance, nu poate in continuare sa manance, pentru ca sufera de acea disfagie, daca nu gresesc medical, ceea ce nu ii permite sa inghita nimic. Trebuie sa manance doar prin perfuzie, lucru care nu s-a mai intamplat", a spus Viorel Mocanu, potrivit hotnews.ro.

Sorina Pintea a contestat decizia luata de Tribunalul Bucuresti, pe data de 28 februarie, prin care aceasta a fost arestata preventiv pe o perioada de 30 de zile.

Fostul ministru al Sanatatii si fost manager al Spitalului Judetean din baia Mare, Sorina Pintea, este acuzata de luare de mita de catre DNA.

Pintea a primit sumele de 10.000 de euro si 120.000 de lei

"In perioada decembrie 2019 - 28 februarie 2020, inculpata Pintea Sorina (...) ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentantii unei societati comerciale, in doua transe, sumele de 10.000 de euro si 120.000 de lei, care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentand un procent de 7% din valoarea unui contract de achizitie publica ce avea ca obiect 'proiectarea si executarea lucrarilor de amenajare bloc operator-sala chirurgie cardiovasculara si toracica si spatii adiacente', incheiat in anul 2019 de unitatea spitaliceasca (n.r. - Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare) cu societatea comerciala. Concret, inculpata ar fi primit banii respectivi in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in atributiile sale de serviciu ca manager si ordonator de credite", potrivit ordonantei procurorilor DNA.

Citeste si: Tribunalul Bucuresti a decis: Mircea Beuran va fi arestat la domiciliu

In data de 28 februarie, dupa ce Pintea a primit suma de 120.000 de lei, in biroul sau din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare, s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante, potrivit stiripesurse.ro.