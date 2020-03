400 de elevi din Sectorul 6 al Capitalei vor putea beneficia de cursuri gratuite de inot. Elevii scolii 331 au oficial un bazin semiolimpic in care pot incepe pregatirile pentru o cariera sportiva de succes cu ajutorul instructorilor specializati.

Bazinul construit este in momentul acesta cel mai performant din Bucuresti si este dedicat in special elevilor. Acesta are in dotare cinci culoare de inot, spatii de asteptare, dusuri si cabinete medicale la cele mai inalte standarde.

Elevii din sectorul 6 al Capitalei vor avea acces gratuit la cursurile care se tin la bazinul de inot.

"In acest moment putem oferi acces gratuit pentru 200 de copii in fiecare luna la aceste cursuri si sper ca in perioada urmatoare, numarul copiilor care vor accesa cu titlu gratuit cursurile de natatie, sa creasca la 400", a declarat Gabriel Mutu, primarul sectorului 6.