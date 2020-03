In noaptea de joi spre vineri, un copil din Prahova, in varsta de 13 ani, a fost ucis prin mai multe lovituri de cutit de catre un tanar de 19 ani care se afla sub influenta alcoolului.

Sursele anchetei deschise in acest caz arata ca intreg scandalul a avut loc in casa agresorului, in jurul orei 20:00. Momentan autoritatile nu stiu de la ce a pornit certa dintre cei doi. Potrivit surselor citate, tanarul de 19 ani consuma frecvent bauturi alcoolice si era cunoscut ca fiind o persoana foarte violenta. Agresorul a fost prins de catre politisti si dus la audieri. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova continua cercetarile in acest caz, conform digi24.ro Citeste si: Gelul antibacterian se poate prepara si acasa

