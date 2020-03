Desi pare ca procurorii au incercat sa faca un exemplu din controlor, pedeapsa nu a fost una foarte drastica.

Procesul femeii controlor care a luat spaga 7 lei s-a terminat dupa ceva mai bine de doi ani de zile si dupa 8 ani de la petrecerea faptei.

Aceasta a primit de la doi investigatori sub acoperire sumele de 3 si 4 lei in timpul unei curse de tren pe ruta Medgidia - Fetesti, ce a avut loc in august 2012.

Femeia a luat banii de la cei doi, iar ulterior procurorii au inceput urmarirea penala. Abia in noiembrie 2018 a fost trimisa in judecata aceasta.

A luat mita pentru ca era obligata de sistem

Femaia si-a recunoscut fapta la momentul demararii procesului. Cu toate acestea, ea a declarat ca sistemul a obligat-o, dar si ca ”trebuia sa ia si sa dea mai departe.”

„Fiind audiata in calitate de suspect (invinuit) (…) a declarat ca recunoaste situatia de fapt retinuta in sarcina sa. Susnumita a precizat ca a primit bani de la calatori fraudulosi – sume care variau de la 1-2 lei, la 7-8 lei, fiind de sistemul din care facea parte care o forta , in caz contrar riscand sa isi piarda locul de munca”, se arata in motivarea Tribunalului Constanta, conform stiripesurse.ro

Initial, femeia fusese condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare, fiind acuzata de luare de mita in forma continuata, dar si de abuza in serviciu imptoriva intereselor publice.

Cu toate acestea, femeia controlor a atacata decizia in instanta, iar Curtea de Apel Constanta a luat o decizie definitiva joi. Femeia a fost achitata pentru cele doua infractiuni, insa a primit o amenda de 1000 de lei.