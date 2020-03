Pentru ca nu a respectat regulile impuse de catre autoritati in contextul coronavirusului, o femeie din Braila s-a ales cu o amenda de 10.000 de lei. Tot in Braila, o persoana din conducerea Tribunalului a mers la serviciu in conditiile in care tocmai se intorsese dintr-o zona de risc din Italia.

Autoritatile locale nu au dat informatii in ceea ce priveste legatura dintre persoana amendata cu 10.000 de lei si reprezentanta Tribunalului Braila. Cea din urma tocmai se intorsese dintr-o zona din Italia, infectata cu noul coronavirus. Femeia a mers la serviciu in loc sa ramana in izolare la domiciliu, fiind astfel denuntata de catre o alta persoana la Directia de Sanatate Publica. Aceasta a mentionat ca a facut testul la Aeroportul Otopeni si nu i s-a comunicat faptul ca trebuia sa ramana in izolare, potrivit hotnews.ro "Confirm informatia, persoana a fost in concediu de odihna in perioada 21-24 februarie si a calatorit in strainatate. Apoi, in zilele de 25 si 26 februarie, aceasta a fost la serviciu. Pe data de 27 februarie a anuntat ca a fost contactata de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Braila si ca i s-a spus sa ramana in izolare la domiciliu. Ea si-a informat colegii, a explicat ca nu a fost rea intentie. Ea nu a stiut ca trebuie sa ramana la domiciliu, a informat la Otopeni despre locul de unde venea, a fost verificata si nu i s-a spus ca trebuie sa stea la domiciliu", a declarat Georgiana Streche, purtatorul de cuvant al Tribunalului Braila. Citeste si: Coronavirus: Italia si-a inchis toate scolile si toate universitatile

