Pacanelele ar putea disparea din preajma scolilor, daca un proiect de lege PMP va trece de Parlament.

Catalin Lucian Iliescu, senator PMP, a inaintat un proiect de reglementare a legii cu privire la organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Astfel, ar urma sa fie interzisa existenta localurilor ce au activititati de tip slot-machine, daca se afla la mai putin de 200 de metri de o scoala.

"Initiativa prevede in plus dovada ca intrarea in spatiul propus pentru activitatea de tip slot-machine nu este situata la o distanta mai mica de 200 de metri fata de intrarea in unitatea, institutia de invatamant, spatiul destinat educatiei si formarii profesionale sau unitatea care ofera educatie extrascolara din cadrul invatamantului preuniversitar, respectiv spatiul propus pentru activitatea de tip slot-machine nu este situat in incinta unui condominiu", se arata in propunerea de lege, conform stiripesurse.ro.

Fara pacanele langa scoli sau la parterul blocurilor

Statisticile arata ca in tara exista 311 organizatori de jocuri slot-machine. Mai mult, numai in perioada ianuarie - octombrie 2019, au fost autorizate 71.279 de pacanele.

Senatorul PMP arata ca nici organizarea de activitati de jocuri de noroc in zone precum parterul blocurilor nu este potrivita, deoarece prezinta "risc de contaminare a copiilor si tinerilor cu patima jocurilor de noroc."