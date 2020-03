Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au redus, joi, pedeapsa lui Gheorghe Vladan, cunoscut drept criminalul de la Perla. Magistratii au decis sa inlocuiasca inchisoarea pe viata pe care i-au dat-o la inceput cu doar 25 de ani. Mai mult decat atat, acesta poate fi eliberat dupa ce isi executa jumatate din pedeapsa.

Decizia luata de catre judecatori il poate ajuta pe Gheorghe Vladan sa ceara eliberarea conditionata dupa ce executa jumatate din pedeapsa in toate conditiile cerute.

In anul 2012, Vladan si-a ucis sotia si colega de serviciu a acesteia, ranind in acelasi timp si alte sase persoane. Barbatul le-a impuscat pe acestea chiar in coaforul in care lucrau. In tot acest timp au fost ranite si alte persoane care se aflau in imobil.

Criminalul de la Perla se afla in inchisoare inca din anul 2013, cand a fost condamnat pe viata pentru faptele sale, potrivit mediafax.ro