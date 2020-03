Fostul premier PSD, Viorica Dancila, sustine ca, cei care "au in mana" soarta Sorinei Pintea, ar trebui sa ii ofere posibilitatea de a-si ingriji sanatatea in conditii mai bune. Dancila considera ca Pintea a fost pusa intr-o situatie umilitoare, avand in vedere ca "e doar acuzata, nu si judecata sau condamnata".

"Pe langa lege, trebuie sa existe si omenie. Pentru ca noi, ca societate, suntem datori cu omenie unii fata de altii.

Sorina Pintea mi-a fost colega in guvern si am apreciat-o ca profesionist si ca om. Si stiu lovitura neasteptata pe care a primit-o anul trecut, printr-un diagnostic pe care l-a aflat in perioada in care era inca ministrul Sanatatii. Boala ei e cat se poate de serioasa, iar suferinta ei nu e mimata.

Instanta va stabili daca Sorina Pintea e vinovata sau nu pentru acuzatiile care i se aduc. Dar dincolo de orice posibila vinovatie, exista dreptul la demnitate si dreptul la compasiune.

Cei care azi au in mana soarta ei trebuie sa-i asigure – din omenie, nu din alt motiv – posibilitatea de a-si ingriji sanatatea in conditii mai bune. Acest lucru nu s-a intamplat pana acum, iar acest comportament al organelor abilitate fata de Sorina Pintea este inacceptabil. Ea a fost pusa intr-o situatie umilitoare, degradanta, in conditiile in care e doar acuzata, nu si judecata sau condamnata", a scris pe pagina sa de Facebook Viorica Dancila.