Din cauza raspandirii noului coronavirus, Italia a anuntat ca se vor inchide toate scolile si universitatile din Peninsula.

Lucian Azzolina, ministrul Educatiei din Italia, a facut acesta anunt si a mentionat si faptul ca decizia va fi oficializata in cursul zilei de astazi, dar si ca este valabila pana pe data de 15 martie.

Din cauza faptului ca decesele provocate de noul coronavirus din Italia au ajuns la un numar foarte mare, anume 79 de morti, oficialii au luat astfel de masuri pentru protectia populatiei. Pe langa decesele inregistrate in ultima perioada in tara, au mai fost identificate si aproximativ 2.500 de cazuri de infectare cu acest virus.

Conform declaratiilor lui Angelo Borelli, seful Departamentului de Protectie Civila, s-au insanatosit complet doar 160 de pacienti. In schimb, 1.263 de persoane inca sunt internate in spitale, iar alti 166 de afla in stare grava la terapie intensiva.

Cele mai multe cazuri au fot confirmate in nordul tarii, cu 1.520 in Lombardia, 420 in Emilia-Romagna si 307 in Veneto, potrivit digi24.ro.