In cadrul audierilor din comisiile parlamentare reunite, Victor Costache, ministrul propus al Sanatatii, a declarat ca vor ajunge in Romania 25 tone de dezinfectanti, 300.000 de perechi de manusi de protectie sterile, 4.500 de teste - baterii de teste, 3.000.000 de masti si 300.000 costume protectie.

"In momentul de fata sunt 35 de persoane pe tot teritoriul Romaniei in centrele de carantina de la nivel national. (...) La nivel national s-au facut aproximativ 500 de testari in contextul anchetelor epidemiologice. Va reamintesc ca pe 4 februarie s-a emis o OUG in ceea ce priveste actualizarea si completarea stocurilor de masti, echipamente de protectie, biocide, aparate si consumabile necesare spitalelor in acest context si achizitia este girata Ministerul de Finante si este in curs. Pentru a accelera acest proces, am obtinut o linie de finantare pentru UNIFARM si saptamana viitoare - deci in saptamana viitoare cu termen 11 si 12 martie - vom avea pe teritoriul Romaniei 25 tone de dezinfectanti, 300.000 perechi manusi protectie sterile, 4.500 de teste noi de testare - baterii de teste, 3.000.000 de masti, 300.000 costume protectie", a declarat Costache.

De asemenea, acesta a mentionat ca acum trei saptamani, in Romania, au fost implementate centre de carantina: "De aproximativ trei saptamani s-au implementat pe teritoriul Romaniei, suntem unul din putinele state care a implementat aceasta masura destul de dura si avem centre de carantina".

Intrebat de cum vor proceda autoritatile in cazul unei crize a migrantilor, Victor Costache a mentionat ca se va propune achizitionarea in regim de urgenta de unitati modulare, potrivit digi24.ro

"Lucram impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne in acest nou context care s-a declansat la inceputul acestei saptamani, iar dupa amiaza domnul ministru Vela a declansat o intalnire a Comitetului pentru Situatii de Urgenta. Se propune achizitionarea in regim de urgenta de unitati modulabile de primire in cazul in care aceasta criza se va desfasura si pe teritoriul Romaniei", a mai adaugat acesta.