Metroul din Cluj e cu un pas mai aproape de realitate, odata cu solutionarea contestatiei de la cea mai recenta licitatie.

Cu toate ca pare inca o idee destul de utopica, metroul din Cluj pare ca mai face un pas catre transformarea in realitate.

O firma care a participat la licitatia pentru metroul din Cluj a depus o contestatie, iar Curtea de Apel a dat acum castig de cauza Primariei Cluj-Napoca in acest litigiu.

„Curtea de Apel Cluj a dat castig Primariei Cluj-Napoca in licitatia pentru metrou si tren metropoltan si a respins contestatia unei firme care a participat la licitatie. Sentinta este definitiva si mentine solutia data de Primaria clujeana la licitatie. Decizia Curtii de Apel confirma legalitatea procedurii de achizitie realizata de catre Primaria Cluj-Napoca. Vom semna contractul in perioada urmatoare, in maximum o luna, si in 14 luni va fi realizata documentatia pentru trenul metropolitan si in 27 de luni pentru metrou. Viitorul Clujului il pregatim acum”, a declarat Emil Boc pentru Mediafax.

Contestatia cu privire la studiile de pre-fezabilitate si fezabilitate a fost contestata in ianuarie 2020. Aceasta se referea la faptul ca una dintre firmele din asocierea care a primit contractul ar fi fost in conflict de interese.

Citeste si: Fifor: Noul guvern PNL ne intoarce in epoca austeritatii lui Boc si Ba

Licitatia pentru studiile de pre-fezabilitate si fezabilitate a fost finalizata in data de 29 octombrie 2019. Valoarea acestui contract este de peste 30 de milioane de lei.

Metroul din Cluj, un proiect mai vechi

Proiectul metroului din Cluj nu este de azi, de ieri, doar ca abia cu Emil Boc la Primarie lucrurile par ca au inceput sa se miste. Ideea a fost vehiculata, insa, chiar din vremea in care Gheorghe Funar candida pentru un nou mandat, in 2008.

La vremea respectiva, Funar spunea ca metroul ar putea sa fie mixt, atat subteran cat si de suprafata, mai ales daca se va ajunge, asa cum se preconizeaza, la dezvoltarea unei zone metropolitane. Potrivit spuselor lui Funar, metroul ar putea sa circule pana la Gilau, in partea vestica, si pana la Jucu si fabrica Nokia, inspre partea estica.