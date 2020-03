Nicusor Dan a criticat Primaria Bucuresti dupa ce zilele trecute retelele independente de monitorizare a calitatii aerului au inregistrat depasiri record in Capitala.

"Am fost in situatia ridicola in care am avut poluare si nici o autoritate nu a fost in stare sa spuna de unde vine respectiva poluare. Si asta pentru ca sistemul nostru de masurare a calitatii aerului nu este complet (...). Primaria Capitalei a alocat in fiecare an din 2016 pana acum si nu a cheltuit, sapte milioane de lei pe an, pentru a-si face propriul sistem de masurare a calitatii aerului. Primaria Capitalei are de asemenea un laborator mobil de masurare a calitatii aerului, care se poate duce la orice sesizare a oricarui cetatean, daca cetatenii dintr-o zona a Bucurestiului spun ca e poluare, se poate duce pe loc cu acel laborator mobil si vedea care este sursa poluarii, ce tip de particule poluante sunt in aer si de aici sa deduca sursa poluarii. La fel, daca am avea o retea mai extinsa de senzori de poluare, ne-am putea da seama imediat din ce directie vine respectiva poluare", a declarat Nicusor Dan.

Acesta critica dur institutia condusa de Gabriela Firea, afirmand faptul ca nu stie decat "să comunice tot timpul pe lângă subiect".

"O primarie bogata cu un buget de aproape un miliard de euro poate sa-si creeze propriul sistem de masurare a calitatii aerului, astfel incat sa avem o situatie exacta (...). Primaria ne-a obisnuit sa comunice tot timpul pe langa subiect. Am pus intrebarea public de mai multe ori catre Primarie de ce daca a avut bani alocati in fiecare an, sapte milioane de lei alocati pentru crearea propriului sistem de masurare a calitatii aerului, de ce nu a cheltuit acesti bani. Sunt si alte intrebari: de ce nu a cheltuit cei zece milioane de euro pentru piste de biciclete, de ce nu a cheltuit banii alocati pentru colectarea selectiva a deseurilor?", potrivit stiripesurse.ro