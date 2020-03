Din cauza noului record de poluare inregistrat zilele trecute in Bucuresti, Costel Alexe, ministrul interimar al Mediului, a cerut Garzii Nationale de Mediu sa il demita pe comisraul sef din Bucuresti. Alexe sustine ca acesta nu s-a implicat in rezolvarea problemelor cu poluarea din Bucuresti.

UPDATE 13:38 Seful Garzii de Mediu Bucuresti, Viorel Glaman, a fost demis. Demiterea sa a fost anuntata de Digi24.

"In urma informatiilor aparute in spatiul public si a unei implicari nu tocmai eficiente a Garzii de Mediu Bucuresti in ceea ce inseamna monitorizarea problemelor de mediu cu care se confrunta Capitala, am solicitat astazi comisarului general de la Garda Nationala de Mediu schimbarea din functie a comisarului sef de pe Bucuresti de la Garda de Mediu", a declarat Costel Alexe.

Ministrul interimar al Mediului a adaugat ca reprezentantii Garzii de Mediu "au o ampla campanie de control la toti operatorii economici din Bucuresti si Ilfov pe procesele de ardere si emiterea in atmosfera a diversilor poluanti care afecteaza calitatea aerului din Bucuresti", potrivit antena3.ro.