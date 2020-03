Romania este tara din Europa cu cei mai multi proprietari de locuinte, ceea ce inseamna ca romanii prefera sa aiba propria casa, decat sa locuiasca in gazda sau cu chirie.

Dorinta de a fi „om la casa lui”, probabil ca o avem mostenita genetic cei mai multi dintre noi, asa ca, mai devreme sau mai tarziu, va veni momentul in care te vei decide si tu sa iti cumperi propria locuinta. Pentru a-ti fi mai usor sa alegi, ne-am gandit sa-ti dam cateva sfaturi universal valabile.

Casa sau apartament?

Este prima decizie pe care trebuie sa o ia orice viitor proprietar de locuinta, iar alegerea depinde de preferinte, dar si de posibilitatile financiare. O casa este mai scumpa, dar iti ofera mai mult spatiu si posibilitatea de a avea o curte de care sa te ocupi asa cum consideri de cuviinta. Totodata, intretinerea unei case este mai costisitoare si presupune mai multa munca decat un apartament.

De cealalta parte, apartamentul vine cu avantajele sau dezavantajele traiului la comun, in functie de cat de sociabil esti si de calitatea vecinilor. Costa mai putin, se intretine mai usor si nu trebuie sa iti bati capul cu amenajarea la exterior.

Fondurile necesare

Indiferent ca e la casa sau la bloc, o locuinta nu este deloc ieftina, asa ca trebuie sa dispui de resursa financiara. Nu multi au posibilitatea de a cumpara o locuinta „cu banii jos”, iar atunci, contractarea unui credit este cea mai buna solutie. Daca nu ai mai detinut o proprietate pana acum poti accesa un credit dedicat celor care isi cumpara prima locuinta, in conditii avantajoase. Documenteaza-te si afla tot ce trebuie sa stii despre creditul prima casa, apoi fa-ti dosarul cu toate actele necesare si depune-l pentru a solicita o astfel de finantare.

Spatiul

Cu toti ne dorim o locuinta spatioasa, dar trebuie sa tii cont ca mai mult spatiu inseamna si cheltuieli mai mari. Daca locuiesti singur sau nu ai o familie forate numeroasa, nu este nevoie sa cumperi o casa sau un apartament cu multe camere, pe care nu o sa le folosesti decat sporadic. Rezuma-te la strictul necesar, insa ia in considerare si faptul ca poate vei mai avea un copil sau, la un moment dat, vei avea musafiri pe care o sa trebuiasca sa ii gazduiesti mai multe zile.

Amplasamentul

Conteaza foarte mult si zona in care iti cumperi locuinta, cu cat aceasta este mai apropiata de centru, cu atat costurile fiind mai mari. In aceasta situatie, nu trebuie sa te intereseze doar pretul casei, ci si confortul de care vei beneficia ulterior. Degeaba te bucuri ca ai gasit o casa la un pret mic departe de agitatia din Centru, daca va trebui sa faci zilnic doua ore pana la birou sau sa mergi kilometri pe jos pana la ea mai apropiata statie de transport in comun. Evident, mai sunt si alte lucruri de care trebui sa tii cont precum existenta unei scoli in cartier, a pietelor, magazinelor, unitatilor bancare si multe altele.

Vechimea

O locuinta noua va fi intotdeauna mai scumpa decat alta construita in urma cu cativa ani, si nu e nimic gresit sa te orientezi spre o astfel de varianta. Trebuie sa fii insa foarte atent la starea generala a cladirii, chiar daca locuinta ti se pare a fi in regula. Cladirile foarte vechi prezinta risc seismic ridicat, iar instalatiile sunt, de obicei imbatranite. La asta s-ar putea adauga si termoizolatia inexistenta, mirosurile neplacute, tamplaria veche si alte inconveniente care te pot face sa regreti alegerea facuta.

Costurile de intretinere

Sa zicem ca ai facut un efort financiar si ai cumparat o locuinta spatioasa, eleganta si cu dotari de ultima ora, dar ce te faci daca o sa constati ca nu poti face fata cheltuielilor cu intretinerea? De aceea, inainte de a face alegerea, calculeaza si costul cheltuielilor lunare, avand in vedere si faptul ca vei avea de platit ratele la credit. Daca vezi ca „iti da cu virgula”, este bine sa te orientezi catre o locuinta cu costuri de intretinere mai reduse.

Actele de proprietate

Nu in ultimul rand, ai mare grija si de la cine cumperi, pentru ca piata imobiliara este un teren propice pentru inselatorii. Asigura-te ca persoana de la care cumperi este proprietarul sau are procura pentru a vinde locuinta si verifica daca proprietatea are facturile platite la zi. Pentru mai multa siguranta, nu este rau nici sa apelezi la serviciile unui avocat sau la un notar, pentru a perfecta actele.