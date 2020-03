Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, comenteaza pe tema "umilintei" Sorinei Pintea si intreaba cine va raspunde pentru aceasta, in cazul in care, in final, "va fi achitata la fel ca Ludovic Orban".

"Este revoltator cum pentru unii se gasesc solutii pentru a le fi respectate drepturile, iar pentru altii, nu. Ceea ce am vazut cu totii ieri in cazul Sorinei Pintea este un odios dublu standard in respectarea drepturilor fundamentale ale omului! Imbrancirea si tararea in catuse pe scarile spitalului a unui om aflat in suferinta nu au nimic de a face cu justitia. Justitia trebuie sa se faca de catre judecatori si in sala de judecata, nu la televizor! Spectacolul public prin care se distrug vietile unor oameni trebuia sa inceteze demult. Politica e una, si acolo PSD a luat masuri clare. Dar cine va raspunde pentru toata aceasta umilinta publica la care este supusa acum Sorina Pintea daca, in final, va fi achitata la fel ca Ludovic Orban?!", a scris pe pagina sa de Facebook Marcel Ciolacu. Citeste si: Scandal in PSD din cauza Sorinei Pintea. Mesajul lui Teodorovici Sorina Pintea, arestata preventiv pentru luare de mita Fostul ministru al Sanatatii si actualul manager al spitalului din Baia Mare, Sorina Pintea, a fost acuzata de luare de mita. Sumele primite de aceasta sunt de 10.000 de euro si 120.000 de lei. Acesti bani reprezinta 7% din valoarea unui contract. Sambata, Tribunalul Bucuresti a decis ca Sorina Pintea sa fie arestata preventiv pentru 30 de zile. Ionut Pintea, fiul Sorinei Pintea, fost ministru al Sanatatii, a explicat intr-o inregistrare video ca a avut o intalnire cu denuntatorul din dosarul mamei sale, iar acesta a explicat ca a avut o intelegere cu senatorul Liviu Marian Pop. Citeste si: Tariceanu: "Inconstientii veseli de la PNL si Cotroceni raspandesc vir

