Budeanu isi pune speranta in "pensatii PNL" si ii cere ministrului Mediului sa ii verifice pe primarii comunelor poluate din jurul Bucurestiului.

"Populatia nu vrea sa plateasca nici macar vinieta pe poluare. Ce sa vrea populatia sa salveze mediul? Noi nu avem aceasta cultura. Nu avem aceasta cultura pentru ca in zecile de ani de democratie nu s-au dat amenzi. Sa se dea niste amenzi de sa te ia mama dracu' si se va face o schimbare minima, ca nu se va putea opri niciuna dintre sursele principalele care polueaza Globul. Toata lumea stie. Dar e misto sa panicam populatia, sa fie vina PSD. Eu nu am speranta in PSD. Am speranta in PNL.

Ia-i, ma, Costica, pe primarii vostri din jurul Bucurestiului, unde e cu poluarea. Speranta mea e in pensatii PNL. Ia-i pe astia ai vostri si faceti voi marea miscare. Va spun de azi ca ea nu va avea loc. Este de fapt o mizerie si o pacaleala la adresa intregii populatii. In timp ce va bateti joc de oameni si ii tineti in aceasta panica, distrugerea planetei va continua. Nimic nu va schimba asta, pentru ca a lupta pentru schimba ceva inseamna a lupta cu tine, iar in jurul vostru e cea mai mare mizerie. Luat om cu om. Asta e poluarea. Asa ca ba, Costica, singurul refren al acestei campanii este «Fa tu poluarea mai mica, fatalaule!»", a spus in video Dana Budeanu.