Cutremurul din 1977 a marcat intreaga natiune, iar urmele acestui eveniment tragic de acum 43 de ani inca se mai vad, mai ales in randurile supravietuitorilor.

4 martie, anul 1977, ora 21:22. In urmatoarele secunde Bucurestiul urma sa devina un oras pustiu si macabru, in care disperarea se intalnea la orice colt. Cutremurul care avea sa dureze aproximativ un minut a rapit viata a 1391 de persoane, lasand in urma familii distruse si amintiri pe care nu le vor uita niciodata.

Astazi am adunat cateva marturii despre ceea ce s-a intamplat inainte, in timpul si dupa cutremurul de care inca isi amintesc parintii, bunicii si strabunicii nostri. Pe langa povestile pe care le-am auzit in familie sau cele pe care ni le-au prezentat profesorii la scoala, am ales sa intrebam si o persoana necunoscuta, care a trait momentele ingrozitoare chiar in Bucuresti, unde cutremurul a avut intensitatea cea mai mare, in comparatie cu restul tarii. Aceasta a dorit sa-si pastreze anonimatul.

"Eu am plecat, cu o ora inainte de cutremur, de la un restaurant care s-a prabusit in noapte aia. Si au murit toti! Norocul meu a fost ca am plecat cu o ora inainte pentru ca venise la mine cineva de la tara si am plecat acasa. In timpul acela, aveam o biblioteca foarte mare si cand a inceput sa se zguduie totul in casa, eu m-am repezit spre ea ca sa nu cada pe noi. Au fost batrani care au ars de vii! Era perioada cand oamenii din bloc se incalzeau la aragaz pentru ca nu era caldura si cand a inceput cutremurul, au cazut perdele peste foc. Am spart cateva usi atunci. Toata lumea a iesit pe strazi, unde era deja un dezastru total...pe vremea aceea nu erau telefoane, foarte greu s-a comunicat. In noaptea aceea ne-a dat alarma. In Militari, la Lujerului era o scara care s-a desprins de bloc si a cazut peste oameni...Ce sa mai...am trait un cosmar."

Intrebat daca autoritatile au intervenit in timp util, acesta ne-a marturisit ca doar cu ajutorul armatei au fost salvate de la moarte persoanele aflate sub daramaturi: "Au intervenit, au intervenit...Nu era dezordine ca acuma".

Panica de nedescris in timpul cutremurului

Povestile pe care le-am auzit in familie sunt la fel de cutremuratoare. Parintii nostri erau destul de mici, iar impactul momentelor de la cutremur i-a marcat pentru totdeauna. Frica de a nu pierde totul s-a instalat in sufletele lor in cateva clipe, iar disperarea adultilor din jur a creat un sentiment care nu se poate descrie in cuvinte.

"La cutremur aveam 11 ani si imi amintesc cat de tare se simtea miscarea pamantului sub picioare si cum se ondulau, parca, peretii casei! Infricosator! Bineinteles ca am iesit toata familia afara, in strada. Imi mai amintesc ca am vazut pe cer un fel de minge de foc care se deplasa pe directia S-N (dinspre Sud spre Nord, aproximativ)! Asta a fost! Pentru noi, din fericire, s-a terminat cu bine!

Trebuie sa mai spun ca in dupa-amiaza sau seara zilei de 4 martie 1977, (nu-mi mai amintesc exact, oricum nu cu mult timp inainte de ora producerii cutremurului) tata doar ce ajunsese acasa venind din Bucuresti unde fusese internat la spitalul C. I. Parhon. Mult timp m-am gandit la ce s-ar fi putut intampla cu el daca nu s-ar fi externat, intamplator, in acea zi fatidica..."

Din familie am auzit lucruri greu de imaginat. Copil fiind, i-au ramas in minte imagini de la cutermurul din '77 pe care inca le viseaza noaptea.

"Eram acasa cu ai mei atunci. Totul a inceput sa se zdruncine. Imaginea care mi-a ramas in minte si pe care nu o pot uita este aceea ca tencuiala de pe tavan a inceput sa cada, iar peretele din dreapta mea crapa, putin cate putin. In acel moment am crezut ca acolo imi voi petrece ultimele clipe din viata. Tata a fost un om foarte calm, dar a tipat ingrozitor atunci: "Nu iese nimeni din casa!". In seara aceea o scara din bloc s-a prapusit si doi vecini au murit sub daramaturi... Eu nu am aflat atunci, ci mai tarziu. Eram mica, si din fericire este singura amintire de la cutremur, dar cu toate acestea, imaginea peretilor mi-a ramas si am momente cand o visez."

Bucurestenii, inca tramuatizati de cutremurul din 1977

In Bucuresti, unde impactul a fost foarte mare, oamenii se feresc sa vorbeasca despre acest subiect. Le este greu sa isi aminteasca ca au pierdut persoane importante din viata lor. Unii si-au pierdut rudele, prietenii si chiar dragostea. Am vorbit cu Ioana, care a acceptat sa ne spuna doar prenumele. Ea are acum 61 de ani si ne-a marturisit cum a trait acele momente.

"Noi ne-am cunoscut in liceu. Il stiam de mai multi ani, dar nu a fost sa fie. L-am pierdut sub daramaturi in noapte aceea. Eram la niste prieteni atunci, iar cand a inceput sa se zdruncine totul, ne-am bagat toti sub grinda de pe hol. Eram la etajul trei. Nu pot sa va spun acum sentimentul pe care l-am simtit. Imi este greu. George nu s-a gandit o clipa la el, ci la noi si la vecinii care tipau dupa ajutor. In urmatoarele clipe a fugit de sub grinda, a iesit pe usa din lemn, care crapase intre timp, si a incercat sa ajunga la patru, unde nu stiu ce s-a intamplat. A cazut peste ei totul acolo. Am auzit cum s-a daramat o bucata din constructie si am stiut deja ce va urma. El a murit acolo, incercand sa-i salveze pe oamenii aia. Ce am vazut, sunetele si pe el, nu le pot da uitarii. N-am trait urmatorii ani, am fost un alt om..."

Cutremurul din 1977 a fost un eveniment care a schimbat destinul multor oameni. Sunt multe povesti in spatele cladirilor prabusite din Bucuresti, dar si mai multe sunt in sufletele oamenilor care au incercat sa isi traiasca viata si dupa ce au pierdut totul, in afara de propria viata.