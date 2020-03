Cele doua persoane din comuna Albac, judetul Alba, s-au ales cu un dosar penal dupa ce au omorat un cerb in valoare de 12.000 de euro. Mai mult decat atat, vanatorii au fost anuntati de catre autoritati ca vor primi si pedeapsa cu inchisoarea.

Faptele care au avut loc in mai 2018 au avut la acel moment consecinte minore, de acest dosar ocupandu-se autoritatile de la Judecatoria Campeni.

"In jurul orei 00,30 au ajuns in fondul cinegetic nr. 4 denumit Valea Bistrii, in locul «Costeasa», unde au cautat si gasit cu ajutorul luminii farurilor si a unui proiector, un exemplar de cerb comun-matur, pe care inculpatul C. G. l-a impuscat cu arma sa, dupa ce a executat doua focuri de arma. Ulterior cei doi inculpati au incarcat vanatul in masina si au plecat catre casa. In drum spre casa, respectiv in locul denumit Valea Lamasoii, au abandonat lesul cerbului si si-au continuat drumul, iar dupa ce au parcurs aproximativ 500 metri au fost opriti de catre organele de politie. Paznicul de pe fondul cinegetic nr. 4, denumit Valea Bistrii, i-a observat in aceea noapte in timp ce se deplasau prin fondul cinegetic, a auzit cele doua focuri de arma, a sunat la SNUAU 112 si a sesizat faptele de braconaj", se arata in rechizitoriul elaborat la Parchet.

Hotararea instantei de judecata arata ca inculpatii au recunoscut fapta dupa ce politistii au identificat cadavrul care se afla in Valea Lamasoii.

"Ulterior pe drumul pe care l-a parcurs autoturismul, pe Valea Lamasoii, la aproximativ 500 metri de locul in care a fost oprit, organele de politie au identificat lesul unui cerb comun mascul care prezenta doua plagi produse prin impuscare, una in abdomen si una in piciorul din spate. Pe partea opusa plagii impuscate din abdomen, sub piele, a fost identificat un proiectil provenit de a o arma cu glont care a fost extras, ambalat si sigilat, de tehnicianul criminalist prezent la fata locului. Prin impuscarea cerbului s-a creat un prejudiciu de 12.000 euro. Cu ocazia audierii inculpatilor, acestia au avut un comportament corespunzator, au recunoscut fapta si au regretat-o", arata documentul, potrivit adevarul.ro

Prin urmare, cei doi barbati au fost condamnati la 1 an si 6 luni de inchisoare, respectiv un 1 an si 1 luna.

"Admite actiunea partii civile Asociatia Capriorul Certege si obliga inculpatii sa achite in solidar pretentiile invocate, respectiv contravaloarea vanatului (12.000 euro – n.r.), a transportului cadavrului si a analizelor efectuate potrivit dovezilor prezentate in acest sens. Respinge actiunea partii civile Garda Forestiera Cluj. Dispune confiscarea speciala a bunurilor care au servit la comiterea infractiunilor. Dispune restituirea catre IPJ Alba a unor bunuri care au servit pentru efectuarea expertizei balistice. Dispune confiscarea speciala de la fiecare inculpat a cate 1.000 euro, reprezentand contravaloarea partiala a autovehiculului folosit la comiterea infractiunii", declara autoritatile.