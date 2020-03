Raed Arafat, seful DSU, a declarat ca nu exista motiv de panica in ceea ce priveste persoanele testate pozitiv cu coronavirus, deoarece acestea sunt izolate si nu au avut contact cu alte persoane.

"Este un contact al femeii, era in izolare, a fost testat initial negativ, iar in a 12-a zi a fost pozitiv. Starea lui este buna, nu prezinta probleme deosebite. Va fi ingrijit in spital pana cand testele vor iesi negative", a transmis Raed Arafat.

"Nu exista motiv de panica. Persoanele care au fost stabilite sa intre in izolare la domiciliu vor ramane in izolare pana la finalizarea perioadei de 14 zile. Daca au fost contacti directi, in mod normal se testeaza la finalul celor 14 zile, deci nu se pune problema din acest punct de vedere ca toti vor fi infectati. Apelez la calm. Nu exista motiv de panica pentru restul pasagerilor din avion. Nu inseamna ca daca a aparut unul vor fi toti pasagerii sau in numar mare. Este posibil sa mai apara, dar in mod normal vorbim doar despre persoanele care au fost considerate contacti directi, care au stat in apropiere, iar persoanele respective sunt in izolare la domiciliu", a mai precizat Arafat.

"Asta e cel mai important lucru, nu au circulat si nu au intrat in contact cu alte persoane decat cu membrii familiei, care vor continua perioada de izolare la domiciliu", a declarat Raed Arafat, potrivit digi24.ro.

Pana la acest moment, in Romania au fost confirmate 4 cazuri de infectare cu Covid-19. Una dintre cele 4 persoane, tanarul din Gorj, s-a vindecat.

42 de persoane sunt in carantina, la nivel national, iar alte 9431 sunt monitorizate la domiciliu.