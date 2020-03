Un barbat a fost depistat pozitiv cu coronavirus, insa acesta este asimptomatic si nu are febra

Romania se confrunta cu un nou caz de coronavirus, cel de-al patrulea de la aparitia bolii pe teritoriul tarii.

Noul caz de coronavirus a aparut in Timisoara si este vorba despre un barbat de 47 de ani. Acesta a calatorit in avion langa femeia care fusese deja depistata pozitiv saptamana trecuta. Informatia vine de la grupul interministerial de comunicare.

Barbatul depistat pozitiv si femeia infectata cu coronavirus au stat unul langa altul in avionul ce a ajuns la Timisoara din Italia, in data de 20 februarie.

Barbatul a luat decizia de a se autoizola la domiciul impreuna cu familia inca din data de 28 februarie. Primele probe recoltate de la acesta au avut rezultat negativ, insa acum, noile rezultate sunt pozitive.

Barbatul nu prezinta simptome de coronavirus si nici nu are febra.

Din comunicatul transmis oficial:

Din data de 28 februarie 2020, barbatul, considerat contact direct, s-a aflat in autoizolare la domiciliu impreuna cu familia. Rezultatele primei probe recoltate la inceputul perioadei de autoizolare au fost negative. Rezultatul probei recoltata in ziua de ieri (in cea de-a 12 –a zi de la contactul cu femeia de 38 de ani) a iesit pozitiv la infectia cu coronavirus COVID 19.