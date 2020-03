Curtea Constitutionala a concluzionat ca reclamatiile Liei Savonea nu sunt de competenta CCR si ca nu exista conflict juridic intre CSM si Ana Birchall.

Principalele dispute dintre Lia Savonea si Ana Birchall vizau situatia SIIJ, achizitia unui nou sediu pentru CSM si implicarea lui Birchall in cazul Caracal. La momentul respectiv, numirea Adinei Florea la conducerea Sectiei Speciale a fost blocata de sapte ori in CSM, la fel ca si achizitia sediului, evaluat la 16 milioane de euro, informeaza ziare.com.

CCR a ajuns la concluzia ca reclamatiile Liei Savonea nu tin de competenta CCR.

"Neintelegerile referitoare la modul de stabilire a datei si a ordinii de zi a sedintelor plenului Consiliului Superior al Magistraturii dintre ministrul Justitiei si presedintele Consiliului sau reconsiderarea unei cutume institutionale potrivit careia s-a impus in timp o colaborare informala intre membrii Consiliului pentru stabilirea datei sedintei nu au relevanta constitutionala. La fel, discutiile referitoare la construirea Cartierului pentru Justitie si neintelegerile dintre autoritatile publice cu privire la alocarea sediilor lor in cadrul acestui cartier sau in afara sa nu au relevanta constitutionala", potrivit Curtii Constitutionale.

Curtea Constitutionala a facut precizari cu privire la apelul dat de Ana Birchall catre familia Alexandrei Macesanu, in care aceasta le-a comunicat rezultatele testelor genetice ale victimei.

Citeste si: Paleologu: Avem nevoie de o noua Constitutie, iar CCR trebuie desfiint

"Faptul ca ministrul Justitiei a comunicat telefonic familiei unei victime informatii referitoare la continutul unor probe administrate in cauza, aspect confirmat chiar de ministrul Justitiei in punctul de vedere formulat, nu poate fi calificat drept o expresie a autoritatii de care acesta se bucura asupra activitatii procurorilor, astfel ca aceasta apare ca fiind o ingerinta a ministrului Justitiei in modul de instrumentare a cauzei de catre procurorul de caz(…)pozitionarea singulara a ministrului Justitiei nu indica un blocaj institutional si nu a afectat ancheta penala, fiind acoperita prin actiunea, potrivit legii, a unitatii de parchet competente realizata la data de 3 august 2019, astfel incat nu se poate retine existenta unui conflict juridic de natura constitutionala", a transmis CCR, potrivit adevarul.ro.

CCR a comentat si starea de tensiune si lipsa de colegialitate dintre Ministerul Justitiei si CSM: "In ceea ce priveste modul de relationare dintre Ministerul Justitiei si Consiliul Superior al Magistraturii in privinta initierii unor acte normative/emiterii unor puncte de vedere cu privire la diverse propuneri legislative depuse in Parlament sau in privinta includerii sediului Consiliului Superior al Magistraturii in Cartierul pentru Justitie sau nu, precum si pozitionarile publice ale ministrului Justitiei in privinta modului de stabilire a datei si a ordinii de zi a sedintelor Consiliului Superior al Magistraturii, chiar daca toate acestea indica o anumita situatie de tensiune si lipsa de colegialitate in cadrul desfasurarii raporturilor institutionale dintre ministrul Justitiei/Ministerul Justitiei si Consiliul Superior al Magistraturii, ele nu pun in discutie raporturi de drept constitutional".