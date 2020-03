Alexandru Sinea, directorul executiv al Inspectoratului de Sanatate Publica Alba, anunta ca o persoana din municipiul Blaj nu a respectat regulile impuse de catre autoritati in cazul autoizolarii la domiciului timp de 14 zile, in contextul coronavirusului, si astfel s-a ales cu o amenda de 10.000 de lei.

"O persoana domiciliata in Blaj a fost identificata pe strada, desi aceasta ar fi trebuit, conform prevederilor legale, sa fie la domiciliu pentru o perioada de 14 zile de la intrarea in tara. Inspectorii DSP au sanctionat persoana in cauza cu amenda in cuantum de 10.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor speciale instituite in situatii epidemiologice deosebite", a declarat Alexandru Sinea.

Acesta a mai adaugat si faptul ca marti se aflau in stadiu de izolare la domiciliu 265 de persoane, dintre care 116 membri de familie ai celor reintorsi din zonele in care au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus, potrivit g4media.ro.