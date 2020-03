Din cauza temperaturilor care cresc din ce in ce mai mult in fiecare an, plajele ar putea disparea pana la sfarsitul acestui secol. Oamenii de stiinta au afirmat acest lucru in baza cercetarilor facute la nivelul intregii planete.

Incalzirea globala provoaca cele mai periculose fenomene, precum furtunile puternice, care provoca cresterea nivelului marii. Cercetatorii au analizat evolutia plajelor in urmatorii 30 de ani si anunta ca temperaturile medii vor putea ajunge la 3 grade, fapt ce duce la pierdea plajelor. Schimbarile severe vor afecta locuitorii si economia zonelor in cauza, potrivit antena3.ro Citeste si: Suplimentele alimentare cu Omega 3 nu protejeaza impotriva cancerului

