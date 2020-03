Ion Iliescu, fostul presedinte al Romaniei, implineste marti 90 de ani.

Fostul presedinte a avut ultima aparitie publica in martie 2017, in perioada in care a fost trimis in judecata in dosarul Revolutiei, fiind acuzat de infractiuni impotriva umanitatii. Fostul presedinte PSD s-a prezentat in 2017 pentru ultima data la Parchetul General, iar la alegerile din anul 2019 a votat prin intermediul urnei mobile.

Ion Iliescu a reactionat public in anul 2019 cand Guvernul a luat decizia de a desfiinta Institutul Revolutiei Romane, condus la acea vreme de el, potrivit hotnews.ro

In decembrie 2019 a reactionat pe blogul sau dupa incidentul in care a fost implicat Gelu Voican Voiculescu. Acesta a fost lovit cu o carja de catre protestatari in Piata Universitatii, unde venise sa depuna o coroana de flori. Ion Iliescu a mentionat atunci ca sloganul Revolutiei a fost "Fara violenta!", adaugand faptul ca nici dupa atatia ani populatia nu a inteles esenta acestui mesaj.