Poluarea alarmanta de ieri, din Bucuresti, a convins autoritatile sa descinda la doua firme din oras, dar si la mai multe persoane fizice.



Poluarea din Bucuresti care a atins cote alarmante ieri, 2 martie, iar dupa valul de reactii aparute in online si nu numai, autoritatile s-au sesizat si au demarat perchezitii la mai multe adrese.

Politistii din Capitala fac in prezent verificari la mai multe adrese din oras, iar in principal, sunt vizate doua firme, dar si cateva persoane fizice. Conform primelor informatii, acestea ar fi colectat, transportat, dar si ingropat deseuri in locuri neautorizate.

„Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice, sprijiniti de comisari ai Garzii de Mediu, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare 9 mandate de perchezitie, in Bucuresti si judetele Ilfov si Giurgiu, intr un dosar penal privind savarsirea unor infractiuni ce aduc atingere mediului”, anunta Politia Capitalei.

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a anuntat, de asemenea, in cursul serii de luni, ca a solicitat Inspectiei Muncii sa faca propriile cercetari. Astfel, va fi demarat un control cu privire la siguranta in munca la firmele de mediu din Capitala.

Poluarea din Bucuresti, la cote maxime

Dimineata zilei de luni i-a surprins pe bucuresteni. La primele ore ale zilei, orasul parea acoperit de o ceata deasa, insa mirosul greu al aerului i-a facut pe acestia sa suspecteze mai degraba poluarea. Temerile s-au adeverit odata cu o scurta analiza a aplicatiilor care monitorizeaza calitatea aerului din Bucuresti.

Cantitatea de particule in suspensie, indeosebi PM 2.5, cele mai nocive, a depasit chiar si de 10 ori maximul admis pentru siguranta.

Conform Ministrului Mediului, poluarea provine de la arderi necontrolate din oras si din judet. In paralel, viceprimarul Capitalei, Aurelian Badalau, se arata resemnat cu privire la imposibilitatea autoritatilor de a descoperi vinovatul pentru aceste arderi.