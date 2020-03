Deseori: desi sifornierul tau este plin, pur si simplu ti se intampla sa nu gasesti acele piese vestimentare care sa arate bine impreuna. Motivul? Chiar daca rafturile si umerasele din dressing sunt supraaglomerate, probabil ca mare parte din continutul lor au reprezentat doar achizitii facute din impuls.

Garderoba capsula rezolva dilemele vestimentare, ea cuprinzand un numar limitat de haine si de accesorii, dar care sunt foarte versatile si care nu se vor demoda prea curand. Cu alte cuvinte, atunci cand investesti in crearea unei garderobe capsula, elimini orice motiv de a spune ca nu ai ce sa porti!

Care sunt hainele care alcatuiesc garderoba capsula?

Secretul crearii unei garderobe capsula este ca, desi aceasta este formata dintr-un numar limitat de item-uri, exista o multime de mixuri vestimentare pe care le poti face, deoarece toate hainele sunt alese astfel incat sa se potriveasca intre ele. De exemplu, poti concepe zeci de tinute folosind doar 10 piese vestimentare. Iata care sunt acestea:



o fusta creion neagra



o camasa alba



o fusta clos



o bluza-peplum



un deux-pièces cu pantaloni



un cardigan simplu



un trench intr-o nuanta nude



o rochie neagra



o pereche de jeansi negri



o pereche de ghete de dama din piele de la Annacori



Toate aceste haine se asorteaza intre ele foarte usor si, in plus, iti ofera siguranta ca nu vei da gres indiferent de alegere.

Desigur, lista de mai sus poate parea destul de restrictiva la prima vedere - cel putin in ceea ce priveste cromatica hainelor - motiv pentru care te incurajm sa alegi si accente de culoare sau chiar modele cu imprimeuri. Componenta garderobei capsula variaza destul de mult in functie de stilul vestimentar al fiecareia dintre noi - de aceea, inainte de a merge la cumparaturi, stabileste exact care sunt preferintele tale in materie de moda.

Cum poti obtine si tu o garderoba capsula?

Stiai ca, in medie, purtam frecvent mai putin de 20% dintre hainele care se regasesc in sifonierul nostru? Iata principalul motiv pentru care sa faci ordine in dulap si sa incepi chiar astazi sa iti construiesti o garderoba capsula! Nu stii de unde sa incepi? Iti prezentam in continuare pasii necesari pe care sa ii parcurgi:



Renunta la lucrurile care nu te avantajeaza si la cele care nu sunt masura ta. Fa la fel si cu hainele sau accesoriile deteriorate si cu cele pe care nu le-ai mai purtat in ultimii ani.

Descopera-ti stilul. Cu siguranta ca hainele pe care le purtai in liceu nu mai sunt pe gustul tau acum. Din acest motiv, cel mai bine este sa incepi prin a-ti defini stilul vestimentar, dupa care sa renunti la pisele vestimentare care nu mai sunt pe placul tau.

Cumpara item-uri versatile. Indiferent ca vorbim despre haine, pantofi sau alte accesorii, pentru a-ti crea o garderoba capsula este necesar sa alegi haine care se asorteaza usor.



Desi exista pareri potrivit carora o garderoba capsula nu ar trebui sa cuprinda mai mult de 20-30 de elemente, nu este obligatoriu sa te limitezi la acest numar, daca nu te simti confortabil cu el. Cat timp tii cont de sfaturile din acest articol si alegi corect hainele, este in regula daca ai mai multe piese in dressing.