Deputatii Comisiei pentru sanatate au votat, luni, introducerea amendamentului conform caruia vaccinarea ar putea deveni obligatorie pentru copii.

Acest proiect de lege trebuie sa primeasca votul plenului Camerei Deputatilor.

"Inca nu am terminat raportul, am terminat sedinta comisiei in care am dezbatut Legea vaccinarii. Daca pana acum mergeam pe acest concept unanim, al obligativitatii informarii, de astazi putem vorbi si despre o obligativitate a vaccinarii. Dar nu vorbim despre un consimtamant prezumat, asa cum el era trecut initial in proiectul de lege, acest punct a fost scos din lege, celelalte obligatii ramanand incluse in lege, incepand de la nivelul medicilor, la nivelul Ministerului Sanatatii, Caselor de asigurari si asa mai departe. Consimtamantul prezumat ar fi insemnat ca de la nastere oricine ar fi considerat ca isi da consimtamantul pentru a fi vaccinat. Nu, acest consimtamant trebuie obtinut", a declarat Florin Buicu, presedintele Comisiei pentru sanatate din Camera Deputatilor.

El a mai adaugat si faptul ca sanctiunile vor ramane aceleasi. Initial se vor da avertismente, ulterior, in cazul in care nu sunt respectate regulile, vor fi aplicate si amenzi.

"Cea mai mare amenda este, din cate stiu eu, de pana la 10.000 de lei. Parintii care nu vor sa vaccineze un copil pot sa aiba un motiv. Daca exista un motiv de nevaccinare, si anume o contraindicatie definitiva sau temporara, ei au posibilitatea, fara niciun fel de problema, sa refuze vaccinarea. Exista niste mecanisme prin care odata la 3-4 luni li se va prezenta parintilor care este situatia, se va discuta cu ei, li se va spune despre toate beneficiile legate de vaccinare", a spus acesta.

De asemenea, Ludovic Orban a mentionat ca liberalii vor sustine aceasta lege intrucat este foarte importanta mobilizarea parintilor in vederea vaccinarii copiilor, potrivit g4media.ro

"Am avut o dezbatere pe tema asta. In principiu, suntem de acord sa gasim o forma de responsabilizare a parintilor in vederea vaccinarii, ramane in schimb sa stabilim detaliile acestei legi, pentru ca numai asa sa emiti un proiect de lege… In primul rand, statul trebuie sa asigure vaccinurile necesare pentru toate categoriile de boli pentru care se fac vaccinarile, intr-un numar suficient, astfel incat sa permita vaccinarea tuturor celor care doresc. In al doilea rand, trebuie facute campanii de informare cu consecintele negative ale nevaccinarii si, in mod evident, trebuie gasita o forma de responsabilizare a parintilor, ca practic parintii iau decizia pentru copii, daca isi vaccineaza copiii", a precizat Orban.