Studiile arata ca majoritatea femeilor cu contact sexual neprotejat raman insarcinate in decurs de 1 an, iar doar un procent foarte mic reusesc sa obtina o sarcina in decursul primei luni. Din fericire, exista cateva trucuri care te-ar putea ajuta sa ramai mai repede insarcinata.

Preconceptie

Inainte de a ramane insarcinata, este indicat sa mergi la un control ginecologic si sa efectuezi o serie de analize. Astfel, depistezi eventualele afectiuni si carente nutritionale care ar putea sa puna in pericol sanatatea bebelusului. Medicul te va sfatui in legatura cu alimentatia sau suplimentarea anumitor nutrienti, astfel incat copilul sa beneficieze de toate substantele nutritive de care are nevoie.

Controlul stomatologic este si el important pentru a evita probleme pe timpul sarcinii. Afectiunile stomatologice trebuie tratate inainte de a ramane insarcinata, deoarece in timpul sarcinii nu se pot efectua interventii dentare si nu se pot administra medicamente.

Daca ai utilizat pilule contraceptive, trebuie sa stii ca poate dura cateva luni pana ce organismul isi restabileste functia reproducatoare.

5 trucuri pentru a ramane insarcinata

Conceptia unui copil este influentata de o serie de factori. Spre exemplu, aceasta poate fi mai dificila daca partenerii au o varsta inaintata. Perioada cea mai fertila a unei femei este in medie la varsta de 20-27 de ani, deoarece fiecare femeie are un numar de ovule pe care le elibereaza in fiecare luna. Aceasta rezerva de ovule se epuizeaza odata cu trecerea anilor. Surplusul de greutate, alimentatia dezechilibrata, fumatul pot afecta fertilitatea.

Ce trebuie sa faci ca sa ramai mai repede insarcinata?

1. Contactul sexual trebuie sa aiba loc la ovulatie

Pentru inceput, afla care este cea mai fertila perioada din luna. Ovulatia reprezinta eliberarea ovulului fertil, pregatit pentru fecundare. Ovulatia are loc cu 12-16 zile inainte de urmatoarea menstruatie. Ciclul menstrual este diferit la fiecare femeie si se calculeaza din prima zi de menstruatie pana in ziua aparitiei menstruatiei urmatoare. Daca ciclul menstrual dureaza 28 de zile, ovulatia are loc in ziua 14. Daca acesta dureaza 32 de zile, ovulatia are loc in ziua 18.

Perioada fertila poate fi identificata si cu ajutorul testelor de ovulatie, dar si prin examinarea secretiei vaginale. Atunci cand secretia este lucioasa, elastica si clara, te afli in perioada fertila.

Daca iti doresti o sarcina, specialistii recomanda contact sexual neprotejat inainte cu 2 zile de ovulatie, dar si in timpul ovulatiei.

2. Adopta un stil de viata sanatos

Renunta la fumat, limiteaza consumul de alcool si cafea! Tutunul poate afecta fertilitatea ambelor sexe.

Ai grija sa mananci sanatos si sa iti controlezi greutatea corporala. Sportul are un rol important in imbunatatirea fertilitatii si greutatii corporale, insa nu efectua efort fizic excesiv.

Alimentatia sanatoasa influenteaza intr-un mod pozitiv fertilitatea. Renunta la dietele restrictive si acorda atentie nutrientilor de care are nevoie corpul tau. Acidul folic, vitamina E si vitaminele din complexul B favorizeaza fertilitatea si previn defectele congenitale. Consuma fructe si legume proaspete, mai ales cele cu frunze verzi. Cerealele integrale si grasimile sanatoase (peste, ulei de in, de peste, de masline, avocado, nuci, seminte, caju, migdale) trebuie consumate mai des.

Incearca sa-ti controlezi stresul. Acesta afecteaza fertilitatea.

3. Ramai intinsa in pat dupa sex

Specialistii recomanda sa ramai in pozitie orizontala, intinsa pe spate, pentru 10-15 minute dupa ce partenerul a ejaculat in vagin. Astfel, cresc sansele ca spermatozoizii sa ajunga la ovul.

4. Alege pozitia sexuala potrivita

Nu exista o pozitie anume care sa favorizeze sarcina. Ceea ce conteaza este sa ramai intinsa pe spate imediat dupa ejaculare. Asadar, cea mai indicata este pozitia misionarului – partenera sta in pozitie orizontala, pe spate, iar partenerul, deasupra acesteia.

5. Nu sariti peste preludiu

Lubrifierea naturala a vaginului ajuta la cresterea sanselor de a ramane insarcinata. Secretia vaginala are rolul de a facilita calatoria spermatozoizilor spre ovul si de a le mentine motilitatea. Daca vaginul este uscat, motilitatea spermatozoizilor este redusa.

Lubrifiantul artificial trebuie evitat, deoarece ingreuneaza activitatea spermatozoizilor.

Mai mult decat atat, studiile au demonstrat ca orgasmul ar putea imbunatati fertilitatea. In timpul orgasmului feminin, uterul se contracta, ceea ce favorizeaza aspiratia lichidului seminal.

Asadar, acorda atentie acestor trucuri, daca te grabesti sa ramai insarcinata si nu intra in alerta, daca procesul de conceptie este mai prelungit decat te asteptai.