Fiecare etapa de dezvoltare a unui copil este reprezentata de jucarii cheie, definitorii pentru acestia. Daca in primii ani, puteai decide in totalitate felul, forma si culorile jucariilor tinand cont de atractiile lui, la varsta de 3 ani, jucariile se aleg in functie de preferintele lui.

Fie ca este vorba despre un personaj preferat din desene animate, fie ca are altele similare si vrea sa extinda colectia, puiul de om va avea principalul rol in trierea acestora. Poti sa ii sugerezi variante sau sa ii spui daca cele preferate de el se incadreaza in bugetul disponibil, dar alegerea finala ii va apartine.

Iata care ar fi topul celor mai bune jucarii pentru un copil de 3 ani:

1. Jucarii de plus

Cine nu isi doreste jucarii de plus? Toti copiii, dar si adultii le adora. De mici sau mari dimensiuni, acestea anima camera copilului oferindu-i acestuia nenumarate scenarii de joc. Fie ca este vorba despre un animal domestic, unul salbatic sau chiar unul marin, jucaria de plus poate insoti copilul in calatorii zilnic la gradinita, in parc ori la locurile de joaca. Poate fi un prieten de nadejde la somn, la masa, dar cel mai potrivit este ca partener de joaca.

O buna idee de jucarie in acest sens este o pisica de plus. Potrivita atat pentru baieti, cat si pentru fetite, aceasta este tare dragalasa. Pisica de plus este ca si corespondentul din realitate, iubitoare si misterioasa.

Pe JadFlamande.ro gasesti o gama variata de jucarii, printre care si aceasta minunatie de plus. Fie ca al tau copil isi doreste o anumita rasa de pisica, fie ca isi doreste un pisica cu sunet sau un pisica in gentuta, pe site vei gasi nenumarate modele haioase numai bune de inveselit

2. Papusa Gorjuss - Little Red Rinding Hood

Papusile sunt foarte iubite de fetite inca de la varste fragede. La 3 ani, gama papusilor care pot fi achizitionate se extinde, si asta datorita faptului ca dupa aceasta varsta nu mai exista riscul inghitirii obiectelor de mici dimensiuni.

Una dintre papusile care le va incanta peste masura pe micile printese este Papusa Scufita Rosie din colectia Gorjuss. Aceasta este minutios realizata din vinil parfumat avand membrele si capul mobile. Parul papusii este matasos si fin, imita foarte fidel parul natural. Imbracamintea este din stofa realizata dupa modelul personajului din basme.

Aceasta papusa este perfecta pentru un cadou special la aniversarea de 3 ani. Detaliile atent lucrate manual, decoratiunile speciale si intreaga poveste a brand-ului Gorjuss, fac din aceasta papusa un cadou de referinta!

3. Pista de masini

Daca pentru fete papusile sunt jucarii preferate, ei bine, in ceea ce priveste baieteii, nu este greu de ghicit ce ii incanta cel mai tare. Cei mici sunt fanii masinilor. Plecand de la masinile de jucarii, ei incep sa le admire si pe cele adevarate, reusind sa cunoasca marcile din care acestea fac parte.

Un cadou inspirat pentru un baietel de 3 ani este o pista de masini de constructii. Cu siguranta are deja pana la aceasta varsta serii intregi, asa ca prin aceasta pista ii dai ocazia de a crea noi povesti cu masinile si de a le folosi in moduri inedite.

Pista etajata vine si ea cu o serie de masini care intregesc colectia. Pe langa masini, pista contine utilaje pentru constructii, semnalizatoare de atentionare, statie de combustibil. Joaca de-a constructorul sau de-a soferul devine mult mai atractiva atunci cand cand ai intregul echipament. Pista este foarte usor asamblat, astfel ca daca doreste sa o ia cu el in calatorii, o poate strange si remonta cu usurinta.

Cei mici vor petrece ore in sir explorand diverse scenarii cu masini. Cu putina imaginatie, pista poate deveni garaj, circuit sau parcare.

Nu este nimic mai placut decat sa le oferi motive de bucurie copiilor. Inocenta lor si emotia pura cu care acestia descopera jucariile iti umplu inima de placere. Atunci cand daruiesti jucarii gandeste-te ca, pe langa bucuria jocului, acestea sa le dezvolte creativitatea necesara unei dezvoltari armonioase. Ofera-i produse de calitate, fiabile, cu care se poate juca timp indelungat.