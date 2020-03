Ludovic Orban, liderul PNL, a anuntat ca in cazul in care candidatul sustinut de liberali va castiga alegerile la Primaria Capitalei, se vor desfiinta cele 22 de companii municipale care "au sifonat banii publici pe toate nazdravaniile pamantului"

"N-am fost lipsit de incredere in PNL si in capacitatea unui candidat al PNL de a castiga, dar ne vom confrunta cu o clientela care va fi foarte agresiva si va genera foarte multe voturi pe relatii de dependenta. PSD-ul e specialist sa il faca dependent pe om, cum i-au angajat in societatile lui Firea - fara concurs, fara procedura, angajati la recomandari PSD, sunt platiti mai bine decat platesc firmele private pe posturi echivalente, cam cu o treime cel putin. Unul care e angajat in societate stie ca a fost angajat de Firea si el stie ca primeste degeaba de la Firea o leafa si ii merge foarte bine cu Firea si e normal ca se va duce si va mai convinge si pe membri familiei si pe altii sa-si pastreze pozitia privilegiata pe care o are datorita lui Firea. Aici trebuie mobilizati tot naivii care-si platesc taxe , impozite la timp. (...). Le vom desfiinta (companiile municipale - n.r.), asta o spunem foarte clar, nu poti sa functionezi", a mentionat liderul PNL.

Orban a sustinut ca autoritatile de la Curtea de Conturi ar trebui sa verifice cum au cheltuit companiile municipale cei 600 de milioane de euro in ultimii ani, potrivit digi24.ro

"Acolo trebuie facuta o cercetare foarte atenta - cum au fost cheltuiti banii, care a fost baza legala, pe ce s-au dus - ca banii s-au dus in sedii, chirii de sedii, in frigidere, televizoare, mobila pentru dotarea acestor entitati, s-au dus in salarii, s-au dus in achizitionare de tot felul de utilaje, s-au sifonat banii publici pe toate nezdravaniile pamantului. Curtea de Conturi va trebui sa delege o echipa extrem de ampla si de multidisciplinara ca sa verifice toate cheltuielie care au fost facute. Se poate solicita un audit, care sa fie o baza sau un termen de comparatie cu un eventual control al Curtii de Conturi. Ce s-a intamplat in ultimii patru ani de zile nu poate sa ramana nestudiat, neanalizat, pentru ca s-au sifonat bani publici gramada", a mai adaugat acesta.