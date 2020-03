Bilantul epidemiei de coronavirus (Covid-19) a depasit luni pragul de 3.000 de decese la nivel mondial si continua sa aiba consecinte grave in intreaga lume, in special in Italia si Coreea de Sud, unde numarul de noi cazuri a inregistrat o crestere fulminanta, relateaza AFP.

In China, unde virusul a aparut la sfarsitul anului 2019, autoritatile au anuntat luni 42 de noi decese, bilantul la nivelul intregii tari ajungand la 2.912 de morti, iar cel la nivel mondial la peste 3.000. Cu toate acestea, cele 202 de noi cazuri de infectare raportate luni in China continentala reprezinta cel mai mic numar inregistrat intr-o singura zi de la sfarsitul lunii ianuarie.

Insa, in timp ce epidemia de Covid-19 pare sa se reduca in China, unde masurile de carantina draconice vizeaza peste 50 de milioane de persoane, aceasta continua sa se agraveze in mai multe tari.

In Italia au fost raportate duminica aproximativ 500 de noi cazuri, o crestere spectaculoasa care aduce numarul de infectari la aproape 1.700 la nivelul intregii tari. De asemenea, au fost raportate cinci noi decese, bilantul ajungand la 34 de morti in peninsula, in cele trei regiuni din nordul tarii cele mai afectate: Lombardia, Emilia-Romagna si Veneto.

In ceea ce priveste Coreea de Sud, a doua cea mai afectata tara dupa China, luni au fost inregistrate aproape 500 de noi cazuri si patru noi decese - un total de peste 4.000 de infectari cu coronavirus, dintre care 22 mortale.

Primaria din Seul a depus o plangere pentru omucidere impotriva liderilor Bisericii Shincheonji a lui Iisus, acuzand miscarea religioasa ca nu a impiedicat raspandirea epidemiei. Nu mai putin de 60% din cazurile confirmate in tara sunt legate de aceasta puternica, insa opaca organizatie, acuzata de detractorii sai ca ar fi o secta.

Franta, un nou focar de contaminare in Europa, a raportat 130 de cazuri si doua decese.

Muzeul Luvru, un loc emblematic pentru turismul din capitala Frantei, care a primit 9,6 milioane de vizitatori in 2019, a ramas duminica inchis. Personalul a invocat dreptul de a-si opri activitatea in caz de pericol, a anuntat conducerea, fara a specifica daca muzeul se va redeschide luni.

Salonul de carte de la Paris, care urma sa se desfasoare in perioada 20-23 martie, a fost anulat.

Germania a inregistrat 129 de cazuri. Peste jumatate dintre pacientii germani provin din Renania de Nord-Westfalia (vest), unde un cuplu infectat a participat la un carnaval la sfarsitul lunii februarie.

Iranul a raportat duminica 11 noi decese, bilantul oficial ajungand la 54 de morti in aceasta tara. Cu toate acestea, serviciul BBC in limba farsi a evocat un numar mult mai mare, de cel putin 210 morti, o cifra negata de autoritati.

Un al doilea deces, tot in statul Washington (nord-vest), a fost anuntat in Statele Unite, unde 22 de persoane au fost identificate oficial cu coronavirus. Cativa pacienti diagnosticati in ultimele zile nu aveau nicio legatura cunoscuta cu un focar de epidemie, ceea ce sugereaza ca boala incepe sa se raspandeasca pe teritoriul american.

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a ridicat la sfarsitul saptamanii trecute nivelul amenintarii legate de coronavirus de la "ridicat" la "foarte ridicat", nivelul maxim.

Agentia ONU a reamintit ca simptomele sunt usoare pentru majoritatea pacientilor, grave (pneumonie) pentru 14% dintre acestia si ca 5% dintre cei afectati sunt in stare critica. Rata de deces pare sa fie de 2 pana la 5%, potrivit OMS, care a cerut duminica tarilor din intreaga lume sa se aprovizioneze cu dispozitive medicale de asistenta respiratorie, esentiale pentru a trata pacientii cu forma severa a bolii, potrivit Agerpres.ro