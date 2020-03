Primul pacient roman, care a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, este considerat vindecat dupa ce medicii i-au facut doua analize care au rezultat negativ. Desi este sanatos, tanarul din Gorj nu poate pleca acasa.

"Trebuie vazut unde va sta pentru ca nu poate merge acasa deoarece familia lui este in carantina. Decizia va veni de la cei din Institutul Matei Bals. Oricum, deocamdata tanarul care a fost primul roman diagnosticat cu coronavirus ramane pe loc, internat", a declarat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.

Raed Arafat a precizat diferenta dintre masurile luate de catre autoritati in cazul carantinei si cele care se aplica pentru izolarea la domiciliu, potrivit adevarul.ro

"Carantina se instituie automat pentru persoanele care vin direct din zonele afectate din China sau Italia, de exemplu. Izolarea se instituie pentru persoanele care provin din tari afectate, dar care vin din unele zone neinfectate de coronavirus. Acum avem in vedere sa introducem carantina si pentru persoanele care, in mod normal, ar trebui sa stea izolare impreuna cu familia, dar care prefera sa nu-si puna rudele in aceasta situatie", a explicat seful DSU.